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Ізраїль зруйнував 500 шахт тунелів ХАМАСу. Частина з них розташовувалася біля шкіл та мечетей

У деяких шахтах виявили велику кількість зброї. 

Ізраїль зруйнував 500 шахт тунелів ХАМАСу. Частина з них розташовувалася біля шкіл та мечетей
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

З початку наземної операції у Секторі Гази солдати Армії оборони Ізраїлю виявили понад 800 шахт, що ведуть до підземних тунелів терористів. 

Про це йдеться у повідомленні ЦАХАЛу.

Близько 500 шахт Тель-Авів зруйнував за допомогою різних оперативних методів, зокрема вибухівки та блоків. Деякі з тунельних шахт з'єднували стратегічні об’єкти. 

Крім того, зруйновано багато кілометрів тунельних маршрутів.

Шахти тунелів розташовувалися в житлових районах, багато поблизу або всередині цивільних будівель та споруд, таких як школи, дитячі садки, мечеті та ігрові майданчики. 

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Солдати ЦАХАЛу виявили у деяких шахтах велику кількість зброї. 

“Це є ще одним доказом, що ХАМАС навмисно використовує громадянське населення та інфраструктуру як прикриття для своєї терористичної діяльності всередині Сектору Гази”, − зазначили військові.

Зараз ЦАХАЛ проводить ретельне розслідування, щоб зрозуміти характеристики тунелів, а потім підготувати підземний маршрут для їх руйнування.

Нагадаємо, Ізраїль після війни хоче створити буферну зону в Газі, щоб запобігти нападам ХАМАСу у майбутньому. Тель-Авів повідомив про свої плани Єгипту та Йорданії, а також Об’єднаним Арабським Еміратам.

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