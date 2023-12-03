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Окупанти збільшили активність піхоти на Таврійському напрямку, – Тарнавський

За добу відбулося 55 бойових зіткнень.

Окупанти збільшили активність піхоти на Таврійському напрямку, – Тарнавський
Фото: Telegram/Zelenskiy

На Таврійському напрямку ворог збільшив активність піхоти, лише за добу операційній зоні ОСУВ "Таврія" відбулося 55 бойових зіткнень, – повідомив командувач генерал Олександр Тарнавський.

"В операційній зоні ОСУВ "Таврія" активність піхоти окупантів знову збільшилася – відбулося 55 бойових зіткнень. За добу ворог втратив 440 осіб живої сили та 9 одиниць військової техніки. Близько десятка окупантів здалися в полон. Активність ворожої авіації невисока – за добу зафіксовано 5 авіаударів. Вночі ворог кидав КАБи в Донецьку область", – написав Тарнавський.

ЗСУ відбили 25 ворожих атак у районах Степового, Первомайського, Авдіївки, Сіверного, на південь від Тоненького та на схід від Новобахмутівки, 11 атак – у районах Мар'їнки та Новомихайлівки.

Ворог тричі вів безуспішні штурмові дії в районах на південний схід від Вугледара та на захід від Старомайорського на Шахтарському напрямку.

На Запорізькому напрямку росіяни 12 разів безуспішно намагалися відновити втрачене становище в районах південніше Работиного та на захід від Вербового.

Нагадаємо, за словами голови МВА Авдіївки Віталія Барабаша, найскладнішими напрямками залишаються район Степового, коксохімічного заводу та Авдіївської промзони. Крім того, Авдіївський коксохім для росіян став, як "Азовсталь" у Маріуполі. Там окупанти атакують різного роду зброєю.

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