Оборонний сектор забезпечив 1,5 в.п. з 5% зростання ВВП у 2023 році

Оборонна промисловість України стала одним з основних драйверів української економіки у 2023 році - вона забезпечила 1,5 відсоткового пункту з 5% зростання ВВП.
Про це в ефірі телемарафону розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишін, передає LIGA.net.
"Я радий тому, що українська оборонка стає важливим чинником у прирості економіки. Наприклад, минулого року з 5% приросту економіки 1,5 в.п. – це те, що дала наша оборонка", – сказав Камишін.
На сьогодні, за його словами, ОПК України налічує 500 компаній, з яких 400 – це приватний сектор. Більшість підприємств державного сектору входять до складу компанії "Українська оборонна промисловість".
На питання, яке озброєння дається найскладніше, Камишін відповів, що це - боєприпаси.
"Найважче йде виробництво артилерійських боєприпасів, тому що дефіцитна позиція глобально у світі. Компоненти для її виробництва, а саме вибухова речовина та порох, є глобальним дефіцитними позиціями у світі", – сказав він.
Міністр зазначив, мова йде про дефіцит не лише в Україні, а також про Євросоюз та США.
Що відомо про мільйон боєприпасів для України
- Раніше з'явилася інформація, що країни-члени ЄС замовили для України лише 60 тисяч артилерійських снарядів за запланованою схемою, яку розробили у березні та обіцяли допомогти доставити 1 мільйон боєприпасів в Україну до весни 2024 року.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європа збільшить допомогу для України до 480 тисяч снарядів, а в 2024 році доведе здатність виробництва боєприпасів до рівня 1 мільйон снарядів на рік.
- Також ЄС поінформував держави-члени, що навряд чи виконає зобов'язання надати Україні мільйон боєприпасів до березня 2024 року. Водночас, Єврокомісія вважає, що ЄС зможе до весни виробити мільйон боєприпасів для України.