Уряд виділяє 2,5 млрд грн на зведення фортифікаційних споруд із зернового фонду

Уряд виділяє із зернового фонду майже 2,5 млрд грн для будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Ключове завдання для нас цього року – посилення обороноздатності. Виділяємо з резервного фонду додаткові майже 2,5 млрд грн для будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд", – повідомив він.

Також додав, що з цих коштів 1,4 млрд грн піде на фортифікаційне обладнання оборонних рубежів. Ще 1,1 млрд грн — на облаштування смуг невибухових загороджень.

Крім того, виділяють з резервного фонду ще 120 млн грн для Державної прикордонної служби для посилення нашої обороноздатності та інженерно-технічного облаштування кордону.

НБУ за рік переказав понад 10 мільярдів із спецрахунку на потреби оборони. Всього із спецрахунку, відкритого Нацбанком на потреби оборони, з початку повномасштабної війни переказали понад 32,7 млрд грн.