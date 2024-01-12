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Уряд виділяє 2,5 млрд грн на зведення фортифікаційних споруд із зернового фонду

1,4 млрд грн піде на фортифікаційне обладнання оборонних рубежів.

Уряд виділяє 2,5 млрд грн на зведення фортифікаційних споруд із зернового фонду
Фото: Кабінет міністрів

Уряд виділяє із зернового фонду  майже 2,5 млрд грн для будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду. 

"Ключове завдання для нас цього року – посилення обороноздатності. Виділяємо з резервного фонду додаткові майже 2,5 млрд грн для будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд", – повідомив він.

Також додав, що з цих коштів 1,4 млрд грн піде на фортифікаційне обладнання оборонних рубежів. Ще 1,1 млрд грн — на облаштування смуг невибухових загороджень.

Крім того, виділяють з резервного фонду ще 120 млн грн для Державної прикордонної служби для посилення нашої обороноздатності та інженерно-технічного облаштування кордону.

НБУ за рік переказав понад 10 мільярдів із спецрахунку на потреби оборони. Всього із спецрахунку, відкритого Нацбанком на потреби оборони, з початку повномасштабної війни переказали понад 32,7 млрд грн.

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