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НБУ за рік переказав понад 10 мільярдів із спецрахунку на потреби оборони

Всього із спецрахунку, відкритого Нацбанком на потреби оборони, з початку повномасштабної війни переказали понад 32,7 млрд грн.

НБУ за рік переказав понад 10 мільярдів із спецрахунку на потреби оборони
Фото: ua.news

У 2023 році зі спецрахунку, відкритого для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року Національним банком, на потреби сил оборони перераховано понад 10,3 млрд грн, з них у грудні – 2,7 млрд грн. Минулого року на рахунок надійшло понад 11,1 млрд грн в еквіваленті, зокрема у грудні – майже 3,3 млрд грн.

"Загалом з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну на спецрахунок НБУ надійшло майже 34,7 млрд грн. Кошти надходили як від громадян та підприємств України, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу)", – повідомили у Нацбанку.

З-за кордону надійшло майже 15,6 млрд грн в еквіваленті в іноземній валюті (долари США, євро, фунти стерлінгів, канадські долари, женьміньбі, єни, швейцарські франки, злоті, австралійські долари).

Як повідомили у Нацбанку, станом на 1 січня 2024 року залишок коштів на спецрахунку становить майже 2,1 млрд грн.

Загалом Національний банк перерахував зі спецрахунку на потреби оборони понад 32,7 млрд грн. 

Зокрема:

  • на потреби Національної гвардії – 1,41 млрд грн;
  • на потреби Національної поліції – 1,65 млрд грн;
  • на потреби Державної прикордонної служби – понад 1 млрд грн;
  • на потреби Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації – понад 5,5 млрд грн;
  • на потреби Державної служби з надзвичайних ситуацій – понад 156 млн грн;
  • на потреби РНБО – 40,5 млн грн;
  • на потреби Державної спеціальної служби транспорту – понад 207,5 млн грн;
  • на потреби Служби безпеки – понад 328 млн грн.
  • Національний банк України відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України 24 лютого 2022 року у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності, повідомили в пресслужбі НБУ. Рахунок – мультивалютний, він створений та відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів – у іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), так і від українського бізнесу та громадян – у національній валюті.
  • Згодом НБУ змінив номери рахунків для зарахування коштів для підтримки ЗСУ та гумдопомоги постраждалим. Йдеться про зміну номерів рахунків для зарахування коштів у доларах США 
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