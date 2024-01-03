НБУ за рік переказав понад 10 мільярдів із спецрахунку на потреби оборони

Всього із спецрахунку, відкритого Нацбанком на потреби оборони, з початку повномасштабної війни переказали понад 32,7 млрд грн.

У 2023 році зі спецрахунку, відкритого для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року Національним банком, на потреби сил оборони перераховано понад 10,3 млрд грн, з них у грудні – 2,7 млрд грн. Минулого року на рахунок надійшло понад 11,1 млрд грн в еквіваленті, зокрема у грудні – майже 3,3 млрд грн.

"Загалом з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну на спецрахунок НБУ надійшло майже 34,7 млрд грн. Кошти надходили як від громадян та підприємств України, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу)", – повідомили у Нацбанку.

З-за кордону надійшло майже 15,6 млрд грн в еквіваленті в іноземній валюті (долари США, євро, фунти стерлінгів, канадські долари, женьміньбі, єни, швейцарські франки, злоті, австралійські долари).

Як повідомили у Нацбанку, станом на 1 січня 2024 року залишок коштів на спецрахунку становить майже 2,1 млрд грн.

Загалом Національний банк перерахував зі спецрахунку на потреби оборони понад 32,7 млрд грн.

Зокрема:

на потреби Національної гвардії – 1,41 млрд грн;

на потреби Національної поліції – 1,65 млрд грн;

на потреби Державної прикордонної служби – понад 1 млрд грн;

на потреби Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації – понад 5,5 млрд грн;

на потреби Державної служби з надзвичайних ситуацій – понад 156 млн грн;

на потреби РНБО – 40,5 млн грн;

на потреби Державної спеціальної служби транспорту – понад 207,5 млн грн;

на потреби Служби безпеки – понад 328 млн грн.