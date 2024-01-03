Вже 4 мільйони: Григорій Козловський разом з Еmily Resort та ФК “Рух” передали чергову допомогу ЗСУ

Засновник ФК "Рух" Григорій Козловський та готельний комплекс Emily Resort розпочали 2024 рік з нового донату для наших захисників – бізнесмен та меценат перерахував ще 2 мільйони гривень для ЗСУ.

Загальна сума допомоги, яка була зібрана та перерахована військовим від святкування Нового року в спортивно-оздоровчому комплексі Emily Resort, склала 4 мільйони гривень.

В Emily Resort відзначили, що їм дуже приємно почати новий рік з такої корисної та приємної справи – допомоги армії.

“Ми, як і анонсували, вже вдруге перераховуємо весь дохід від святкування Нового року в нашому комплексі у розмірі 2 000 000 грн для ЗСУ – загалом це 4 000 000 грн. Ми дякуємо нашим Героям, за те, що 2024 Україна зустріла вільною та незалежною! І нехай цей рік стане роком Перемоги!" – йдеться у повідомленні Emily Resort.

З першого дня повномасштабного російського вторгнення засновник Emily Resort та ФК "Рух" львівський бізнесмен та меценат Григорій Козловський допомагає Збройним Силам України. Він передав на передову чимало Бнеобхідного та життєво-важливого обладнання та коштів. Новий рік меценат з командою також почав з донатів нашим захисникам.

Григорій Козловський відзначив: “Разом з Еmily Resort розпочинаємо 2024-ий рік з нового донату для наших захисників! Як і анонсували, додатково ще 2 000 000 гривень від святкування Нового року в нашому комплексі ми вже перерахували на потреби ЗСУ! Загальна сума склала 4 000 000 гривень! Закликаю кожного, хто працює і має можливість, й надалі безупинно донатити нашим ангелам-охоронцям! Саме вони ціною власного життя та здоровʼя боронять нашу землю від російської орди! Ну і дуже важливо – це віра! Віра, що 2024-ий стане роком нашої омріяної перемоги!”.

Це не перший такий донат від львівського мецената та "жовто-чорних". На День Захисника та Захисниць України ФК "Рух" та його засновник Григорій Козловський долучилися до благодійного футбольного турніру, організованого для збору коштів на армію. За підсумками змагань вдалося зібрати понад 300 тисяч гривень на безпілотники.

А в листопаді ФК "Рух" та Григорій Козловський організували благодійний матч зірок "Віримо в ЗСУ", завдяки якому зібрали кошти, на які придбали термобілизну для українських воїнів. Ії отримали військові 5 окремого штурмового полку ЗСУ, 24 окремої механізованої бригади ЗСУ імені Короля Данила, 125 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ та військові у Бахмуті.

Квитанція про передачу коштів

Квитанція про передачу коштів

Квитанція про передачу коштів

Також на початку минулого року, 28-го січня, засновник футбольного клубу "Рух" Григорій Козловський з благодійною метою провів у спортзалі Emily Sport Arena на території комплексу Emily Resort та Академії ФК "Рух" перший масштабний благодійний турнір із трьох видів спорту за участю зірок шоу-бізнесу, кіберспорту, гумористів, блогерів та інших публічних осіб. На ньому збирали кошти на крила для 47-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України, безпілотники "Лелека-1000", Matrice 300 RTK, ударні дрони R-18 (або Punisher), генератори, Ecoflow. Вдалося зібрати майже 550 тисяч гривень. Крім того, польські друзі внесли донат у 1 мільйон гривень, за який придбали ударний БпЛА R-18 і п'ять потужних генераторів для 47-ої окремої механізованої бригади "Маґура".