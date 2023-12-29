Шмигаль: "Утворюємо АТ "Енергоатом", яке на 100% належить державі"

АТ "Енергоатом" на 100% тепер належить державі. Також затверджено новий статут, положення про наглядову раду та положення про принципи її формування.
"Утворюємо АТ "Енергоатом", яке на 100% належить державі. Корпоратизація "Енергоатому" за найкращими міжнародними стандартами дозволить посилити якість управління, прозорість та підзвітність компанії", – заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він сказав, що це також відкриває нові можливості для розвитку нашої атомної енергетики та партнерства зі світовими компаніями.
Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук додав, що "затверджено Статут акціонерного товариства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", Положення про наглядову раду цього акціонерного товариства та Положення про принципи формування наглядової ради акціонерного товариства".
За словами Мельничука, акціонерне товариство є правонаступником усіх майнових і немайнових прав та обов’язків державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" із дня державної реєстрації акціонерного товариства.
Що відомо про корпоратизацію "Енергоатома"
- Стартом активного процесу корпоратизації ДП «НАЕК «Енергоатом» можна вважати 19 жовтня 2022 року, коли Верховна Рада України у першому читанні ухвалила проєкт закону про перетворення держпідприємства в акціонерне товариство "НАЕК "Енергоатом", 100% акцій якого належатимуть державі.
- Цей крок відповідає міжнародним зобов’язанням нашої країни – щодо приведення керування державними підприємствами у відповідність до міжнародних стандартів. Законом враховано всі особливості атомної галузі України при переході на сучасну модель корпоративного управління.
- Зеленський підписав закон про корпоратизацію "Енергоатома" ще 17 березня 2023 року. Це стало черговим кроком на виконання міжнародних зобов’язань України.