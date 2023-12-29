Шмигаль: "Утворюємо АТ "Енергоатом", яке на 100% належить державі"

АТ "Енергоатом" на 100% тепер належить державі. Також затверджено новий статут, положення про наглядову раду та положення про принципи її формування.

"Утворюємо АТ "Енергоатом", яке на 100% належить державі. Корпоратизація "Енергоатому" за найкращими міжнародними стандартами дозволить посилити якість управління, прозорість та підзвітність компанії", – заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він сказав, що це також відкриває нові можливості для розвитку нашої атомної енергетики та партнерства зі світовими компаніями.

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук додав, що "затверджено Статут акціонерного товариства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", Положення про наглядову раду цього акціонерного товариства та Положення про принципи формування наглядової ради акціонерного товариства".

За словами Мельничука, акціонерне товариство є правонаступником усіх майнових і немайнових прав та обов’язків державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" із дня державної реєстрації акціонерного товариства.

Що відомо про корпоратизацію "Енергоатома"