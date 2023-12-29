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Кабмін затвердив склад наглядової ради Укроборонпрому

До неї увійшли, зокрема, експрем'єр Олексій Гончарук та ексміністр економіки Тимофій Милованов.

Кабмін затвердив склад наглядової ради Укроборонпрому
Фото: Telegram/ #залізні_зміни в МінСтратегПромі

29 грудня уряд затвердив склад наглядової ради акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість». 

Про це повідомив очільник Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

За словами Камишіна, наглядова рада - один з ключових етапів реформи корпоративного управління державного сектору вітчизняного ОПК. 

До її складу увійшли:

  • Олексій Гончарук, премʼєр-міністр України в 2019-2020 роках, голова наглядової ради ГО «Аеророзвідка»;
  • Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки та колишній міністр економіки, ексголова наглядової ради Укроборонпрому;
  • Сергій Коновець, колишній член наглядової ради Укрексімбанку та правління НАК "Нафтогаз України";
  • Давід Ломджарія, член наглядової ради Укрзалізниці;
  • Лінді Сміт, президент та СЕО Оборонно-промислової коаліції Аризони (AZDIC). 
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