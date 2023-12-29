Кабмін затвердив склад наглядової ради Укроборонпрому

До неї увійшли, зокрема, експрем'єр Олексій Гончарук та ексміністр економіки Тимофій Милованов.

LB.ua в Google News

Фото: Telegram/ #залізні_зміни в МінСтратегПромі

29 грудня уряд затвердив склад наглядової ради акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість».

Про це повідомив очільник Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

За словами Камишіна, наглядова рада - один з ключових етапів реформи корпоративного управління державного сектору вітчизняного ОПК.

До її складу увійшли: