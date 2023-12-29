Кабмін затвердив склад наглядової ради Укроборонпрому

29 грудня уряд затвердив склад наглядової ради акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість».
Про це повідомив очільник Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.
За словами Камишіна, наглядова рада - один з ключових етапів реформи корпоративного управління державного сектору вітчизняного ОПК.
До її складу увійшли:
- Олексій Гончарук, премʼєр-міністр України в 2019-2020 роках, голова наглядової ради ГО «Аеророзвідка»;
- Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки та колишній міністр економіки, ексголова наглядової ради Укроборонпрому;
- Сергій Коновець, колишній член наглядової ради Укрексімбанку та правління НАК "Нафтогаз України";
- Давід Ломджарія, член наглядової ради Укрзалізниці;
- Лінді Сміт, президент та СЕО Оборонно-промислової коаліції Аризони (AZDIC).