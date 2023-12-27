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Шмигаль заявив про виконання ще одного зі структурних маяків програми співпраці з МВФ

Йдеться про Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки.

Шмигаль заявив про виконання ще одного зі структурних маяків програми співпраці з МВФ
Фото: EPA/UPG

Кабінет Міністрів виконав один зі структурних маяків програми співпраці з МВФ – затвердив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки.

Як повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, мета стратегії - посилити фіскальну спроможність держави, адаптувати податкове і митне законодавство до стандартів ЄС і створити стимули для післявоєнного відновлення та економічного зростання.

"У сфері податкового адміністрування – це доброчесність податківців, підвищення довіри громадян до ДПС, зростання ефективності управління ризиками, автоматизація процесів. У митній сфері – це послідовна боротьба з корупцією, чітка взаємодія з бізнесом на основі зрозумілих алгоритмів, нові цифрові рішення для митної служби", - сказав глава уряду.

Які є структурні маяки МВФ

  • Цьогоріч МВФ оприлюднив 19 структурних маяків, які Україна пообіцяла виконати в рамках програми співпраці на $15,6 млрд.
  • 17 із них розраховані на 2023 рік, і лише 2 - на 2024-ий.
  • Серед них, зокрема:
  1. затвердити підписом президента зміни до бюджету на пів трильйона гривень (до кінця квітня);
  2. ухвалити проєкт закону про податкову політику та адміністрування, підготовлений в рамках Моніторингової програми. Йдеться про повернення довоєнних податків;
  3. оновити та опублікувати Середньострокову стратегію управління державним боргом;
  4. представити бюджетну декларацію на 2024 рік з прогнозами доходів, видатків та джерел фінансування дефіциту на 2025-2026 роки, а також звіт про фіскальні ризики;
  5. внести зміни до законодавства для підвищення прозорості та підзвітності спеціальних рахунків;
  6. розробити дорожню карту заходів щодо державних інвестицій та відбору проєктів для надання державних інвестицій;
  7. ухвалити Стратегію державних доходів до кінця 2023 року (кінець грудня);
  8. передати Оператора газотранспортних систем України (ОГТСУ) Міністерству енергетики та ухвалити новий статут;
  9. відновити декларування держслужбовців, які не беруть безпосередньої участі у мобілізації та військових діях, та відновити функцію НАЗК щодо їх перевірки та ін.
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