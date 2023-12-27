Шмигаль заявив про виконання ще одного зі структурних маяків програми співпраці з МВФ

Кабінет Міністрів виконав один зі структурних маяків програми співпраці з МВФ – затвердив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки.

Як повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, мета стратегії - посилити фіскальну спроможність держави, адаптувати податкове і митне законодавство до стандартів ЄС і створити стимули для післявоєнного відновлення та економічного зростання.

"У сфері податкового адміністрування – це доброчесність податківців, підвищення довіри громадян до ДПС, зростання ефективності управління ризиками, автоматизація процесів. У митній сфері – це послідовна боротьба з корупцією, чітка взаємодія з бізнесом на основі зрозумілих алгоритмів, нові цифрові рішення для митної служби", - сказав глава уряду.

Які є структурні маяки МВФ

Цьогоріч МВФ оприлюднив 19 структурних маяків, які Україна пообіцяла виконати в рамках програми співпраці на $15,6 млрд.

17 із них розраховані на 2023 рік, і лише 2 - на 2024-ий.

Серед них, зокрема: