Шмигаль заявив про виконання ще одного зі структурних маяків програми співпраці з МВФ

Кабінет Міністрів виконав один зі структурних маяків програми співпраці з МВФ – затвердив Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки.
Як повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, мета стратегії - посилити фіскальну спроможність держави, адаптувати податкове і митне законодавство до стандартів ЄС і створити стимули для післявоєнного відновлення та економічного зростання.
"У сфері податкового адміністрування – це доброчесність податківців, підвищення довіри громадян до ДПС, зростання ефективності управління ризиками, автоматизація процесів. У митній сфері – це послідовна боротьба з корупцією, чітка взаємодія з бізнесом на основі зрозумілих алгоритмів, нові цифрові рішення для митної служби", - сказав глава уряду.
Які є структурні маяки МВФ
- Цьогоріч МВФ оприлюднив 19 структурних маяків, які Україна пообіцяла виконати в рамках програми співпраці на $15,6 млрд.
- 17 із них розраховані на 2023 рік, і лише 2 - на 2024-ий.
- Серед них, зокрема:
- затвердити підписом президента зміни до бюджету на пів трильйона гривень (до кінця квітня);
- ухвалити проєкт закону про податкову політику та адміністрування, підготовлений в рамках Моніторингової програми. Йдеться про повернення довоєнних податків;
- оновити та опублікувати Середньострокову стратегію управління державним боргом;
- представити бюджетну декларацію на 2024 рік з прогнозами доходів, видатків та джерел фінансування дефіциту на 2025-2026 роки, а також звіт про фіскальні ризики;
- внести зміни до законодавства для підвищення прозорості та підзвітності спеціальних рахунків;
- розробити дорожню карту заходів щодо державних інвестицій та відбору проєктів для надання державних інвестицій;
- ухвалити Стратегію державних доходів до кінця 2023 року (кінець грудня);
- передати Оператора газотранспортних систем України (ОГТСУ) Міністерству енергетики та ухвалити новий статут;
- відновити декларування держслужбовців, які не беруть безпосередньої участі у мобілізації та військових діях, та відновити функцію НАЗК щодо їх перевірки та ін.