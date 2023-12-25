У розрізі цієї свердловини виявили також три перспективні поклади.

"Укрнафта" запустила в роботу ще одну високодебітну свердловину у східних регіонах України.

Про це повідомив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.

Компанія використала для розробки власний буровий верстат і бурову промивальну рідину, яку використали до глибини 2013 метрів. "Це дозволило зменшити коефіцієнт кавернозності стовбура та мінімізувати витрати на хімреагенти і матеріали, що зекономило компанії мільйони гривень", - підкреслив очільник "Укрнафти."

Фото: Facebook/Сергій Корецький

За його словами, загальна глибина нової розвідувальної свердловини - 2919 метрів.

"Початковий дебіт складає 51,4 тонни на добу практично безводної нафти (обводненість 2-3%). Перспективний поклад в серпухівських відкладах розкритий пілотним стовбуром в інтервалі 2894-2898 метрів", - зазначив Корецький.

Він додав, що у розрізі свердловини розкрили ще три перспективні поклади в серпухівських та башкірських відкладах. Тож коли відпрацюють поклади, які залягають нижче, пробурять горизонтальну частину свердловини, щоб запаси нафти покладу у башкірських відкладах.

Високодебітна свердловина - це свердловина, із якої добувають на поверхню від 25 до 200 тонн продукції на добу.