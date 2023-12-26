Франція передала Україні ще одне судно для експорту зернових.
Про це повідомив міністр транспорту Франції Клеман Бон.
“Сьогодні вранці Франція передала другий пілотний корабель для підтримки України, як я і зобов’язався зробити”, - написав Бон.
Міністр зазначив, що судно відправили з Дюнкерка. Воно має допомогти Україні експортувати зернові, щоб “краще годувати світ”.
Також чиновник зазначив, що солідарність з Україною не припиниться.
#Ukraine | Ce matin, la France a livré un deuxième navire pilote pour soutenir l’Ukraine, comme je m’y étais engagé.— Clement Beaune (@CBeaune) December 25, 2023
Parti de Dunkerque, il permettra l’export de céréales, pour mieux nourrir le monde.
Notre engagement est total, notre solidarité ne s’arrêtera pas 🇺🇦🇫🇷 pic.twitter.com/I7iDEJmyCX
Нагадаємо, через новий український "зерновий коридор" від серпня до грудня цього року пройшли 200 суден, які експортували сім мільйонів тонн вантажів.