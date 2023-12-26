Міністр транспорту Франції заявив, що солідарність з Україною не припиниться.

Франція передала Україні ще одне судно для експорту зернових.

Про це повідомив міністр транспорту Франції Клеман Бон.

“Сьогодні вранці Франція передала другий пілотний корабель для підтримки України, як я і зобов’язався зробити”, - написав Бон.

Міністр зазначив, що судно відправили з Дюнкерка. Воно має допомогти Україні експортувати зернові, щоб “краще годувати світ”.

Також чиновник зазначив, що солідарність з Україною не припиниться.

#Ukraine | Ce matin, la France a livré un deuxième navire pilote pour soutenir l’Ukraine, comme je m’y étais engagé.

Parti de Dunkerque, il permettra l’export de céréales, pour mieux nourrir le monde.



Notre engagement est total, notre solidarité ne s’arrêtera pas 🇺🇦🇫🇷 pic.twitter.com/I7iDEJmyCX — Clement Beaune (@CBeaune) December 25, 2023

Нагадаємо, через новий український "зерновий коридор" від серпня до грудня цього року пройшли 200 суден, які експортували сім мільйонів тонн вантажів.