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Франція передала Україні ще одне судно для експорту зернових

Міністр транспорту Франції заявив, що солідарність з Україною не припиниться.

Франція передала Україні ще одне судно для експорту зернових
Фото: Twitter/Клеман Бон

Франція передала Україні ще одне судно для експорту зернових. 

Про це повідомив міністр транспорту Франції Клеман Бон.

“Сьогодні вранці Франція передала другий пілотний корабель для підтримки України, як я і зобов’язався зробити”, - написав Бон. 

Міністр зазначив, що судно відправили з Дюнкерка. Воно має допомогти Україні експортувати зернові, щоб “краще годувати світ”.

Також чиновник зазначив, що солідарність з Україною не припиниться. 

Нагадаємо, через новий український "зерновий коридор" від серпня до грудня цього року пройшли 200 суден, які експортували сім мільйонів тонн вантажів.

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