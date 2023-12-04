Через український "зерновий коридор" пройшли 200 суден, – Кубраков

Через новий український "зерновий коридор" від серпня цього року пройшли 200 суден експортували сім мільйонів тонн вантажів. Про це повідомив віцепрем’єр із відновлення України Олександр Кубраков.
"Понад 7 млн вантажів було експортовано з портів Південний, Одеса та Чорноморськ, з них майже 5 млн тонн – продукція українських аграріїв. З 8 серпня встановленим ВМС ЗСУ Українським коридором пройшло 200 суден на вихід з портів та 226 суден – на вхід", – пише Курбаков.
Станом на 4 грудня в портах Одеса, Чорноморськ та Південний під завантаженням 31 судно, ще 30 суден слідують коридором в обидва боки.
Нагадаємо, попри удар росіянами протирадіолокаційною ракетою Х-31П по цивільному судну в одному з портів, рух суден до портів Великої Одеси по коридору, організованому Україною в Чорному морі, продовжується