Через український "зерновий коридор" пройшли 200 суден, – Кубраков

З серпня експортували сім мільйонів тонн вантажів.

Через новий український "зерновий коридор" від серпня цього року пройшли 200 суден експортували сім мільйонів тонн вантажів. Про це повідомив віцепрем’єр із відновлення України Олександр Кубраков.

"Понад 7 млн вантажів було експортовано з портів Південний, Одеса та Чорноморськ, з них майже 5 млн тонн – продукція українських аграріїв. З 8 серпня встановленим ВМС ЗСУ Українським коридором пройшло 200 суден на вихід з портів та 226 суден – на вхід", – пише Курбаков.

Станом на 4 грудня в портах Одеса, Чорноморськ та Південний під завантаженням 31 судно, ще 30 суден слідують коридором в обидва боки.

Нагадаємо, попри удар росіянами протирадіолокаційною ракетою Х-31П по цивільному судну в одному з портів, рух суден до портів Великої Одеси по коридору, організованому Україною в Чорному морі, продовжується