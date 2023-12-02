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Майже тисяча вантажівок стоять у черзі через блокування кордону словацькими перевізниками

Ще 1100 авто очкують на в'їзд в Україну з Угорщини.

Майже тисяча вантажівок стоять у черзі через блокування кордону словацькими перевізниками
Фото: Facebkk/Únia autodopravcov Slovenska - UNAS

Через блокування кордону чеськими перевізниками в черзі зранку 2 грудня перебували 955 вантажівок.

Про це повідомила речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська, передає "Укрінформ".

Упункті пропуску «Ужгород - Вишнє Нємецьке» очікують на виїзд з України 32 авто, на в'їзд - 955.

Крім того, 1100 автомобілів стоять у черзі на в'їзд в Україну з Угорщини у пункті пропуску "Чоп (Тиса) - Захонь".

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Нагадаємо, блокування кордону зі Словаччиною почалося вчора після обіду. Термін акції протесту невідомий. Перевезення гуманітарної допомоги, інших важливих вантажів, живих тварин, пального та охолоджених вантажів не блокуватимуть. А ось решту вантажів на виїзд зі Словаччини будуть пропускати в обмеженій кількості - по чотири вантажівки за годину.

Словацькі перевізники заявляють, що метою їхнього протесту є порятунок транспорту та збереження тисяч робочих місць у транспорті та логістиці. 16 листопада Спілка перевізників на годину заблокувала пункт пропуску "Вишнє-Нємецке". Згодом протестувальники почали пропускати транспорт.

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