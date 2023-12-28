Путін лютує через знищення ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії, – партизани
Путін лютує через знищення ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії, – партизани
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Полювання на «Ропуху»
Полювання на «Ропуху»
​Трамп на Різдво побажав опонентам "гнити в пеклі разом зі своєю Україною та Росією" та іншими проблемами
​Трамп на Різдво побажав опонентам "гнити в пеклі разом зі своєю Україною та Росією" та іншими проблемами
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
Валерій Залужний: "Мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси й мені потрібна зброя, щоб продовжити бойові дії"
Валерій Залужний: "Мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси й мені потрібна зброя, щоб продовжити бойові дії"
Звільнення після 36 місяців служби, електронні повістки й облік чоловіків за кордоном. Які зміни розгляне Рада?
Звільнення після 36 місяців служби, електронні повістки й облік чоловіків за кордоном. Які зміни розгляне Рада?
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Кабмін погодив звільнення керівника Тернопільської обласної військової адміністрації
Кабмін погодив звільнення керівника Тернопільської обласної військової адміністрації
ГоловнаЕкономікаДержава

Нацбанк закриває 2023 рік курсом 37,98 грн/долар

У передостанній день торгів офіційний курс гривні знизився на 0,96%, або на 36 копійок.

Нацбанк закриває 2023 рік курсом 37,98 грн/долар
Фото: пресслужба НБУ

Національний банк України у передостанній день торгів послабив офіційний курс гривні на 0,96%, або на 36 копійок, до нового мінімуму в 37,98 грн/$1.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з правилами НБУ, цей курс діятиме в останні дні року, 29-31 грудня.

Довідкове значення курсу гривні, що встановлюється Нацбанком на 12:00, у четвер також знизилося на 1%, або на 39 коп., - до 37,9404 грн/$1.

За словами учасників ринку, торги в четвер проходили активно з самого ранку: за перші півтори години їхній обсяг становив близько $150 млн, а угоди ще до полудня укладалися за курсом 37,97-37,99 грн/$1 за наявності пропозицій за курсом від 38,03 грн/$1.

На готівковому ринку в четвер курс долара зріс навіть більше - приблизно на 45 копійок, до 38,72 грн/$1.

Ослаблення гривні останніми тижнями Нацбанк пов'язує із сезонним зростанням попиту на валюту.

Нагадаємо, що  на початку жовтня НБУ запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу за гарних обставин.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies