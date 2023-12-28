Нацбанк закриває 2023 рік курсом 37,98 грн/долар

У передостанній день торгів офіційний курс гривні знизився на 0,96%, або на 36 копійок.

Національний банк України у передостанній день торгів послабив офіційний курс гривні на 0,96%, або на 36 копійок, до нового мінімуму в 37,98 грн/$1.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з правилами НБУ, цей курс діятиме в останні дні року, 29-31 грудня.

Довідкове значення курсу гривні, що встановлюється Нацбанком на 12:00, у четвер також знизилося на 1%, або на 39 коп., - до 37,9404 грн/$1.

За словами учасників ринку, торги в четвер проходили активно з самого ранку: за перші півтори години їхній обсяг становив близько $150 млн, а угоди ще до полудня укладалися за курсом 37,97-37,99 грн/$1 за наявності пропозицій за курсом від 38,03 грн/$1.

На готівковому ринку в четвер курс долара зріс навіть більше - приблизно на 45 копійок, до 38,72 грн/$1.

Ослаблення гривні останніми тижнями Нацбанк пов'язує із сезонним зростанням попиту на валюту.

Нагадаємо, що на початку жовтня НБУ запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу за гарних обставин.