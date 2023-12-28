​Підрив Каховської ГЕС: На початку 2024 року Кабмін очікує на перші результати будівництва водогонів

Під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулася нарада щодо реалізації проєктів із будівництва магістральних водогонів.

Про це йдеться на урядовому сайті.

До наради також долучилися глава Мінінфраструктури Олександр Кубраков і представники міністерств фінансів й економіки та Державного агентства відновлення.

За словами Шмигаля, унаслідок підриву Росією Каховської ГЕС та постійних обстрілів частина населених пунктів у південних регіонах України зіткнулася з проблемою водопостачання.

"Ще влітку були розпочаті роботи з прокладання магістральних водогонів на ділянці Інгулець — Кряжеве (Кривий Ріг), Покров –– Нікополь — Марганець та Запоріжжя — Томаківка — Марганець. Загалом на це Уряд виділив 8,5 млрд грн», — повідомив Шмигаль.

Учасники наради заслухали інформацію про поточний стан виконання робіт і потреби в додатковому фінансуванні. За даними Держагентства відновлення, потрібне обладнання завезли, будівництво водогонів триває, і на початку 2024 року вже очікують результати.

Також урядовці обговорили комплексне розв’язання проблеми водопостачання в Миколаєві.

Що відомо про відновлення водопостачання південних регіонів України