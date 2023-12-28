​Підрив Каховської ГЕС: На початку 2024 року Кабмін очікує на перші результати будівництва водогонів

Під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулася нарада щодо реалізації проєктів із будівництва магістральних водогонів.
Про це йдеться на урядовому сайті.
До наради також долучилися глава Мінінфраструктури Олександр Кубраков і представники міністерств фінансів й економіки та Державного агентства відновлення.
За словами Шмигаля, унаслідок підриву Росією Каховської ГЕС та постійних обстрілів частина населених пунктів у південних регіонах України зіткнулася з проблемою водопостачання.
"Ще влітку були розпочаті роботи з прокладання магістральних водогонів на ділянці Інгулець — Кряжеве (Кривий Ріг), Покров –– Нікополь — Марганець та Запоріжжя — Томаківка — Марганець. Загалом на це Уряд виділив 8,5 млрд грн», — повідомив Шмигаль.
Учасники наради заслухали інформацію про поточний стан виконання робіт і потреби в додатковому фінансуванні. За даними Держагентства відновлення, потрібне обладнання завезли, будівництво водогонів триває, і на початку 2024 року вже очікують результати.
Також урядовці обговорили комплексне розв’язання проблеми водопостачання в Миколаєві.
Що відомо про відновлення водопостачання південних регіонів України
- Минулого місяця на деокупованих територіях Херсонщини завершили буріння шести свердловин у громадах, які постраждали від підриву російськими терористами Каховської ГЕС. Ще 4 свердловини перебували у процесі буріння.
- Влітку Мінекології повідомило, що для Херсонської області необхідно 50 нових артезіанських свердловин. Їх мали попередньо підготувати до середини жовтня, а трубопроводи прокласти до середини листопада.
- Влітку на Дніпропетровщині запрацював новий трубопровід, який проклали між річкою Інгулець та Південним водосховищем. Він вирішив проблему водопостачання для жителів Кривого Рогу.