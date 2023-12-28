Троє ексдепутатів втекли з України по системі "Шлях", – розслідування NGL.media
Троє ексдепутатів втекли з України по системі "Шлях", – розслідування NGL.media
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
Путін лютує через знищення ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії, – партизани
Путін лютує через знищення ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії, – партизани
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Валерій Залужний: "Мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси й мені потрібна зброя, щоб продовжити бойові дії"
Валерій Залужний: "Мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси й мені потрібна зброя, щоб продовжити бойові дії"
Кабмін погодив звільнення керівника Тернопільської обласної військової адміністрації
Кабмін погодив звільнення керівника Тернопільської обласної військової адміністрації
​Трамп на Різдво побажав опонентам "гнити в пеклі разом зі своєю Україною та Росією" та іншими проблемами
​Трамп на Різдво побажав опонентам "гнити в пеклі разом зі своєю Україною та Росією" та іншими проблемами
Звільнення після 36 місяців служби, електронні повістки й облік чоловіків за кордоном. Які зміни розгляне Рада?
Звільнення після 36 місяців служби, електронні повістки й облік чоловіків за кордоном. Які зміни розгляне Рада?
Полювання на «Ропуху»
Полювання на «Ропуху»
ГоловнаЕкономікаДержава

​Підрив Каховської ГЕС: На початку 2024 року Кабмін очікує на перші результати будівництва водогонів

Роботи тривають, необхідне обладнання завезли.

​Підрив Каховської ГЕС: На початку 2024 року Кабмін очікує на перші результати будівництва водогонів
Фото: Скріншот з відео

Під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулася нарада щодо реалізації проєктів із будівництва магістральних водогонів.

Про це йдеться на урядовому сайті.

До наради також долучилися глава Мінінфраструктури Олександр Кубраков і представники міністерств фінансів й економіки та Державного агентства відновлення.

За словами Шмигаля, унаслідок підриву Росією Каховської ГЕС та постійних обстрілів частина населених пунктів у південних регіонах України зіткнулася з проблемою водопостачання. 

"Ще влітку були розпочаті роботи з прокладання магістральних водогонів на ділянці Інгулець — Кряжеве (Кривий Ріг), Покров –– Нікополь — Марганець та Запоріжжя — Томаківка — Марганець. Загалом на це Уряд виділив 8,5 млрд грн», — повідомив Шмигаль.

Учасники наради заслухали інформацію про поточний стан виконання робіт і потреби в додатковому фінансуванні. За даними Держагентства відновлення, потрібне обладнання завезли, будівництво водогонів триває, і на початку 2024 року вже очікують результати.

Також урядовці обговорили комплексне розв’язання проблеми водопостачання в Миколаєві.

Що відомо про відновлення водопостачання південних регіонів України 

  • Минулого місяця на деокупованих територіях Херсонщини завершили буріння шести свердловин у громадах, які постраждали від підриву російськими терористами Каховської ГЕС. Ще 4 свердловини перебували у процесі буріння. 
  • Влітку Мінекології повідомило, що для Херсонської області необхідно 50 нових артезіанських свердловин. Їх мали попередньо підготувати до середини жовтня, а трубопроводи прокласти до середини листопада.
  • Влітку на Дніпропетровщині запрацював новий трубопровід, який проклали між річкою Інгулець та Південним водосховищем. Він вирішив проблему водопостачання для жителів Кривого Рогу.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies