На Херсонщині завершили буріння свердловин у громадах, які постраждали через підрив росіянами Каховської ГЕС.

Буріння шести свердловин вже завершили, ще 4 в процесі.

На деокупованих територіях Херсонщини завершили буріння шести свердловин у громадах, які постраждали від підриву російськими терористами Каховської ГЕС. Ще 4 свердловини у процесі буріння. Про це під час брифінгу заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Триває робота з налагодження водопостачання у громадах, постраждалих через обміління Каховського водосховища. Нині завершено буріння 6 свердловин, ще 4 знаходяться в процесі буріння", – зазначив голова ОВА.

Прокудін додав, що Кабмін виділив з фонду ліквідації наслідків збройної агресії майже 104 млн грн на відновлення 4 обʼєктів на Херсонщині. Йдеться про школу, дитсадок й очисні споруди у Високопіллі та освітній заклад в Архангельському.

"Нині проведено закупівлю та укладено договір на реконструкцію очисних споруд", – підкреслив він.

Нагадаємо, у вересні уабмін виділив 135 млн гривень для постраждалих від російського теракту на Каховській ГЕС регіонів.