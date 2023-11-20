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ДБР розслідує смертельну ДТП на Миколаївщині, в який загинула журналістка

Автомобіль "ZAZ Форза" зіткнувся із військовим автомобілем.

ДБР розслідує смертельну ДТП на Миколаївщині, в який загинула журналістка

Державне бюро розслідувань повідомило про розслідування смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участі військового автомобіля, в якій загинули журналістка з Миколаєва та її чоловік.

Про це повідомляє сайт ДБР.

Згідно з повідомленням, аварія сталася вчора ввечері. Військовий автомобіль та легковик, за кермом якого перебувала журналістка одного з Миколаївських ЗМІ, зіткнулись на трасі поблизу села Єфремівка Новобузького району. Водійка та пасажир від отриманих ушкоджень померли в лікарні.

Справу відкрили за статтею про порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що призвело до загибелі потерпілого. Кваліфікація передбачає до 10 років ув’язнення. Досудове розслідування триває.

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Нагадаємо, сьогодні вранці редакція миколаївського видання "Новини N" повідомила, що в ДТП загинули 29-річна журналістка Олена Левицька та її чоловік Сергій. Інцидент стався у Новобузькому районі. Через погодні умови легковий автомобіль «ZAZ Форза», в якому їхало подружжя, зіткнувся з мікроавтобусом.

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