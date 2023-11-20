ДБР розслідує смертельну ДТП на Миколаївщині, в який загинула журналістка

Державне бюро розслідувань повідомило про розслідування смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участі військового автомобіля, в якій загинули журналістка з Миколаєва та її чоловік.

Про це повідомляє сайт ДБР.

Згідно з повідомленням, аварія сталася вчора ввечері. Військовий автомобіль та легковик, за кермом якого перебувала журналістка одного з Миколаївських ЗМІ, зіткнулись на трасі поблизу села Єфремівка Новобузького району. Водійка та пасажир від отриманих ушкоджень померли в лікарні.

Справу відкрили за статтею про порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що призвело до загибелі потерпілого. Кваліфікація передбачає до 10 років ув’язнення. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, сьогодні вранці редакція миколаївського видання "Новини N" повідомила, що в ДТП загинули 29-річна журналістка Олена Левицька та її чоловік Сергій. Інцидент стався у Новобузькому районі. Через погодні умови легковий автомобіль «ZAZ Форза», в якому їхало подружжя, зіткнувся з мікроавтобусом.