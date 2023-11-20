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Колаборант з Луганщини влаштувався до волонтерської міжнародної організації, щоб втекти з України

Зрадника засудили до 5 років тюрми.

Колаборант з Луганщини влаштувався до волонтерської міжнародної організації, щоб втекти з України
Фото: Луганська прокуратура

Мешканця Новопскова, який влаштувався до міжнародної організації, аби виїхати за кордон, засудили до 5 років тюрми. Відомо, що з початком повномасштабного вторгнення, зрадник почав співпрацювати з окупантами, йдеться у повідомленні Луганської обласної прокуратури.

"Прокурори у суді довели, що ексзаступник головного лікаря з економічних питань Комунального некомерційного підприємства "Новопсковське територіальне медичне об’єднання Новопсковської селищної ради" після повномасштабного російського вторгнення почав співпрацювати з окупантами, – пише прокуратура.

У квітні 2022 року чоловік добровільно обійняв керівну посаду у незаконно створеному органі влади на тимчасово окупованій території. Він став "завідувачем сектору персоніфікованого обліку, взаємодії з застрахованими особами та обліку платежів страховиків державної установи лнр – управління пенсійного фонду ЛНР в Новопсковському районі (міжрайонне)".

Відомо, що засуджений поширював російську пропаганду серед студентів коледжів та робітників та схиляв до співпраці з бойовиками. 

Згодом він виїхав на територію, підконтрольну Україні, та працевлаштувався до однієї з міжнародних гуманітарних організацій задля безперешкодного виїзду за кордон. На початку лютого 2023 року правоохоронці затримали чоловіка у Києві.

Його засуджено до 5 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна. Також його на 10 років позбавлено права обіймати певні посади в органах влади.

Тюремні строки отримали два бойовики "Л/ДНР", які допомагали росіянам штурмувати Попасну і Дебальцеве. Суд визнав зловмисників винними за двома статтями Кримінального кодексу України.

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