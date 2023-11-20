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Данілов: у Росії можлива тотальна мобілізація після виборів президента

Чергова перемога Путіна "зацементує" його режим, вважає секретар РНБО. 

Данілов: у Росії можлива тотальна мобілізація після виборів президента
Фото: РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що стратегічною метою України є збереження держави і людей, забезпечення розвитку нації і зростання добробуту населення. Стратегічні цілі РФ протилежні українським – це знищення держави Україна та поглинання українського етносу.

Україні насамперед потрібно звільнити всю територію держави у кордонах 1991 року та убезпечитися від повторення агресії у майбутньому. Про це він сказав на Halifax International Security Forum

"Характер бойових дій на фронті змінюється. Суто військових заходів для досягнення поставлених цілей недостатньо. Необхідний комплексний підхід, який включатиме взаємоузгоджені заходи у воєнній, політичній, економічній, фінансовій, промисловій, технологічній, дипломатичній, соціальній, гуманітарній сферах тощо", – вважає він.

Україна також усвідомлює відмінність її цілей та окремих західних партнерів щодо Криму. 

Він сказав, що Україна потребує зовнішніх гарантій безпеки, і найефективнішою, але не єдиною і винятковою з них є вступ в НАТО. Держава після війни готова відігравати роль відповідального учасника, контрибутора (а не споживача), надійного партнера у рамках цивілізованого світу, заснованого на правилах і демократичних цінностях. 

"Критично важливими є припинення політичних суперечок, спекуляцій навколо виборів, єдність еліт", – додав він.

Стосовно економіки секретар РНБО сказав, що фінансове та соціально-економічне виживання України у 2024-2025 роках потребує міжнародної та внутрішньої мобілізації.

Росія ж готується до тривалої війни і все більше переходить на військові рейки економіку. 

"Кремль не збирається відмовлятися від цієї мети, готується до тривалої війни. Росія змогла адаптуватися й постійно вливає кошти в оборонну сферу. Росія виявилась стійкішою до західних санкцій, ніж очікувалось. Економіка країни все більше переходить на військові рейки. Можлива тотальна мобілізація після президентських виборів 2024 року", – сказав він.

Данілов додав, що президентські вибори в РФ 17 березня 2024 року – знакова дата для Кремля. 

"Після чергової інтронізації Путіна відбудеться цементування режиму, по суті руки будуть розв’язані. Тому в України та світової спільноти є 3-4 місяці для відповідної підготовки", – вважає він.

Данілов вважає, що найбільш ефективним способом унеможливлення повторної агресії є контрольована "декомпозиція" РФ на декілька частин. 

"Адже розпад росії автоматично призведе до демонтажу путінського режиму, десуверенізації рф, а також її денуклеаризації і демілітаризації", – вважає він.

Перед цим світова спільнота має дати відповіді на питання: який план з мінімізації ядерних ризиків, нерозповсюдження біологічної, хімічної та іншої зброї масового ураження? Що робити з потоком біженців у разі входження росії в ситуацію громадянської війни? Яка має бути політична стратегія взаємодії з новими територіальними утвореннями на теренах Росії? 

Данілов наголосив також, що Україна занепокоєна тим, що серед окремих партнерів активізувалися дискусії з приводу необхідності проведення перемовин, консультацій, зустрічей з росіянами щодо обговорення проблематики війни в Україні, припинення вогню. 

Нагадаємо, що офіційно Росія провела лише одну хвилю мобілізації – оголошеної в вересні 2022. Російська влада говорила, що призвала близько 300 000 осіб, але реальні цифри можуть бути більшими, а сам призов фактично не припинявся – його не розголошують.

За даними ГУР, щомісяця Росія мобілізовує близько 20 000 осіб. До цього числа входять ув'язнені злочинці, яких раніше вербували до ПВК, а тепер – за контрактами із міноборони. 

В очікуванні чергових "виборів" президента Кремль дав вказівку рекрутувати більше мігрантів із Азії, аби уникнути непопулярних серед населення дій. 

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