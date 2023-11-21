Зеленський – на питання про те, чи ризикне Україна вбити Путіна: "Має всі права захищати свою землю"

Президент Володимир Зеленський відмовився обговорювати з журналістами операції щодо ліквідації колаборантів на окупованих землях. У розмові з журналістом таблоїда The Sun він сказав, що є моменти, які не обговорюються.

Це операції як на тимчасово окупованих територіях, так і на території Росії. Також він відповів на запитання, чи ризикне Україна вбити президента РФ Путіна, якщо буде нагода.

"Це війна, і Україна має всі права захищати свою землю", – сказав він.

Нагадаємо, що під час інтерв'ю він також сказав, що пережив п'ять чи шість замахів на його життя. Останнім сценарієм Росії, за словами Зеленського, є його усунення від влади і заміна на іншого президента.

Президент України стверджує, що ворог хотів втілити цей сценарій цього року, і що він має назву "Майдан-3".