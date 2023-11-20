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"Армія дронів" за тиждень знищила понад 200 одиниць ворожої техніки

Мінус мільйони доларів.

"Армія дронів" за тиждень знищила понад 200 одиниць ворожої техніки
Фото: Telegram/Zelenskiy

Українські військові за тиждень знищили 214 одиниць ворожої техніки завдяки безпілотникам, які зібрані у рамках державного проекту "Армія дронів". Про це повідомив міністр цифрової транформації Михайло Федоров. 

"Мінус мільйони доларів — "Армія дронів" уразила 214 одиниць російської техніки. Українські воїни продовжують успішно перетворювати ворожу техніку на брухт. Лише за минулий тиждень "пташками" уражено 39 танків, 31 гармату, 41 броньовану машину та 66 вантажівок. Потужні результати від наших захисників", — розповів Федоров.

Фото: Михайло Федоров

Нагадаємо, за період з 30 жовтня по 6 листопада оператори безпілотників у межах проєкту "Армія дронів" знищили рекордну кількість опорних пунктів росіян. Оператори БПЛА знищили ворожих 335 позицій. 

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