Рух перших» - нова піонерія? ​Загальноросійський рух дітей та молоді, яким керує особисто В. Путін

З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, дії Росії у формуванні свого мобілізаційного ресурсу стали очевидними та ще активнішими. При цьому, Росія задіює всі можливі методи впливу, нехтуючи нормами міжнародного права. Основною ціллю в цьому процесі є формування позитивного ставлення у дітей до агресивної політики РФ проти України, формування свідомості молоді відповідно до основних наративів російської пропаганди. Окрім російської молоді до вказаних процесів держава-агресор залучає українських дітей з тимчасово окупованих територій, яких намагається інтегрувати у російський освітній та культурний простори. Механізм реалізації ховається в молодіжній політиці держави, до якої, як і до інших сфер діяльності фактично застосовуються тоталітарні методи управління. Все це є виявами втіленням в життя фанатичної ідеї В.Путіна про відновлення Радянського Союзу, що проявляється не лише в бажанні окупації територій незалежних країн, а й в побудові моделі управління країною. Назвавши себе правонаступником Союзу Радянських Соціалістичних Республік, РФ не гребує використовувати в тому числі і радянський досвід існування підконтрольних владі молодіжних організацій. Так, взявши за основу піонерський та комсомольський рухи, додавши сучасні тенденції та загорнувши в яскраву обгортку, РФ створила інструмент виховання зручної молоді - загальноросійський громадсько-державний рух дітей та молоді «Рух перших» (рос. - Общероссийское движение детей и молодёжи «Движение Первых») (далі по тексту – «Рух перших»).

«Рух перших» створено згідно федерального закону «Про російський рух дітей і молоді» (рос. - федеральный закон «О российском движении детей и молодежи»), підписаного В.Путіним 14 липня 2022 року. Примітно, що внесення в Державну Думу цього законопроекту було приурочено до дня 100-річчя радянської піонерії, а лідер Центрального комітету Комуністичної партії РФ Г.Зюганов зазначив, що «у руху є майбутнє лише в тому випадку, якщо воно успадкує традиції піонерії та комсомолу» (прим. – авторський переклад).

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що закон розроблений для участі держави у вихованні дітей, їх професійної орієнтації, організації дозвілля, а також для формування у підростаючого покоління світогляду на основі традиційних російських духовних та моральних цінностей (прим. – авторський переклад).

Існуючу назву рух отримав в грудні 2022 року, а в квітні 2023 року В.Путін запропонував повернути в назву руху термін «піонерів» (ред. - серед варіантів, з яких обирали назву руху була і назва “Піонери”), зазначивши, що назва «Рух перших», на відміну від комсомолу — Комуністичного союзу молоді — позбавлений якогось ідеологічного забарвлення (прим. – авторський переклад).

Особливу увагу РФ приділяє діяльності “Руху перших” на тимчасово окупованих територіях України (далі по тексту - ТОТ) - ініціатором створення руху називають Діану Красовську, семикласницю з Луганська (що проживає в м. Севастополь), яка на зустрічі з Путіним запропонувала створити «нову піонерію»; перші первинні відділення руху були відкриті теж на ТОТ: у Міжнародному дитячому центрі «Артек» АР Крим, а також школі №1 та Медичному училищі м. Генічеськ Херсонської області, на відкритті яких був присутній особисто Міністр просвіти РФ Сергій Кравцов. На сьогоднішній день регіональні відділення руху відкриті на всіх ТОТ.

Невипадкові порівняння радянських молодіжних організацій, які діяли в тоталітарному режимі, пояснюються наявністю схожих рис тоталітаризму і в «Русі перших»:

- одержавлення та об’єднання всіх дитячих та молодіжних організацій

до переліку засновників «Руху перших» увійшли 26 найбільших дитячо-юнацьких організацій, зокрема такі як Російський рух школярів (рос. - Российское движение школьников), який налічує більше 3 мільйонів членів; створена Міноборони РФ воєнізована організація ЮНАРМІЯ (рос. - Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение ЮНАРМИЯ) – 1,406 мільйони учасників; «Велика зміна» (рос. - «Большая перемена»), чисельність якої сягає 5 мільйонів членів, військово-патріотичний центр «Вимпел» (рос. - военно-патриотический центр «Вымпел»).

- фактична примусовість вступу

до «Руху перших» станом на липень 2023 року входять 1 087 250 дітей, в тому числі 22 810 дітей з ТОТ України (без урахування Криму та м. Севастополя). Планується вступ 21 796 313 дітей у віці 6-18 років, що становить близько 96% дітей РФ у віці 6-18 років (згідно статистичних даних кількості населення станом на 01.01.2023). А голова правління «Руху перших» Гуров Г. зазначає: «Ідеальна ситуація, коли протягом 3–5 років усі діти віком від 6 до 18 років стануть членами руху» (прим. – авторський переклад).

- тотальний контроль держави

все керівництво фактично здійснюється особисто президентом РФ В.Путіним, оскільки саме він очолює діючу безстроково Наглядову раду «Руху перших», особисто затверджує та змінює її склад. До Наглядової ради входить, зокрема, ряд посадових осіб - міністр освіти РФ Кравцов С.С., міністр науки та вищої освіти РФ Фальков В.М., уповноважена президента РФ з прав дитини Львова-Бєлова М.А., помічники президента РФ Орєшкін М.С. та Фурсенко А.О., керівниця Федерального агентства у справах молоді Разуваєва К.Д., заступниця Голови Уряду РФ Голікова Т.А., перший заступник Голови Ради Федерації Федеральних Зборів РФ Турчак А.А., губернатор Ямало-Ненецького автономного округу Артюхов Д.А., голова комітету Державної Думи з питань освіти Казакова О.М., перший заступник керівника адміністрації президента РФ Кирієнко С.В.

Наглядова рада в свою чергу формує Координаційну раду, яка вправі приймати рішення про створення та ліквідацію регіональних відділень Руху, визначає склад рад регіональних відділень Руху та призначає їх голів, а також визначає персональний склад Правління Руху. Голову правління, який є одноосібним виконавчим органом Руху та здійснює керівництво поточною діяльністю Руху, знову ж таки призначає особисто президент РФ В. Путін.

- державне фінансування

«Рух перших» фінансується з бюджетів бюджетної системи РФ за рахунок субсидій, вправі надавати субсидії регіональним відділенням Руху, а також гранти у формі субсидій юридичним особам, індивідуальним підприємцям, фізичним особам. Бюджет «Руху перших» становить більше 19 млрд російських рублів, що перевищує 206 млн доларів США в еквіваленті та приблизно дорівнює оборонним бюджетам таких країн як Латвія, Грузія, Люксембург (прим. - військові витрати країн брались до уваги станом на 2015 рік).

- мілітаристська спрямованість

одним з напрямів діяльності «Руху перших» є «патріотизм та історична пам'ять «Служи Вітчизні!», ідеєю якого є: «учасники Руху об'єднані з Вітчизною (РФ в даному контексті) однією долею. Кожен на своєму місці готує себе до служіння РФ та відповідальності за її майбутнє» (прим. – авторський переклад). В рамках цього напряму здійснюється підтримка військовослужбовців РФ, які воюють на території України, дітей залучають до виготовлення окопних свічок для них, плетіння маскувальних сіток, навчають конструюванню та управлінню дронами, проводять військово-патріотичні ігри. В рамках програм наставництва систематично проводяться зустрічі дітей з учасниками т.зв. спеціальної військової операції, на яких звеличується та героїзується участь військових у війні проти України, що фактично є агітаційною роботою по створенню мобілізаційного резерву. Поширюючи таку практику і на тимчасово окупованих територіях України, РФ порушує IV Женевську конвенцію, яка забороняє пропаганду чи тиск, направлені на добровільний вступ до збройних сил держави-окупанта, а також включає примусову службу в таких збройних силах до складу серйозних порушень (grave breaches) Женевської конвенції.

- вплив на свідомість молодого покоління

програма виховної роботи «Руху перших», розроблена для організації виховної роботи у первинних, місцевих, регіональних відділеннях Руху та у діяльності колективних учасників Руху. Серед результатів її виконання заплановано:

- сформованість діяльного патріотизму, самостійності та відповідальності у соціально значущій суспільної діяльності на користь Вітчизни (РФ в даному контексті),

- сформованість світогляду, присвоєння традиційних російських духовно-моральних цінностей, громадянської ідентичності; прагнення самореалізації у Росії, роботі у сфері розвитку російського суспільства та держави,

- сформованість у дітей та молоді стійкого неприйняття ідеологій екстремізму, тероризму, неонацизму, міжнаціонального, міжетнічного (міжконфесійної) згоди.

- контроль над змістом освіти, викривлення істини, підміна понять

розроблені програми виховної роботи, програми додаткових загальнорозвиваючих програм та інші методичні матеріали є єдиними для використання усіма організаціями, що займаються вихованням дітей та молоді. В їх змісті містяться ознаки підміни понять та викривлення істини, зокрема щодо «історичної правди», «ідеології тероризму та екстремізму серед дітей та молоді», «неонацизму».

Маючи такі неоднозначні риси, “Рух перших” не випадково став організатором весняного та літнього етапу проєкту “Університетські зміни” (рос. - “Университетские смены”) 2023 року, учасниками якого стали близько 15 000 дітей.

Довідково: “Університетські зміни” - уніфікована програма, яка проводиться в кампусах російських університетів для дітей 12-17 років, в тому числі і з тимчасово окупованих територій України, протягом змін, тривалістю 10 днів кожна. Метою програми є профорієнтація, а де-факто - русифікація українських дітей та стимулювання їх переїзду з окупованих територій на навчання та подальше проживання в РФ.

В рамках даного проєкту серед задач “Руху перших” були розробка та реалізація програм, спрямованих на забезпечення цивільно-патріотичного виховання неповнолітніх учнів та популяризація діяльності руху. “Університетські зміни” умовно поділялись на два види: перші проводились “Рухом перших”, однією з умов участі в яких було членство в русі та реєстрація на офіційному сайті руху; другі - без обов’язкового членства в русі, проте програма зміни містила день, присвячений “Руху перших”. В обох випадках представники руху проводили зустрічі з дітьми, розказували про перспективи членства в “Русі перших” та агітували до вступу нових дітей.

Проєкт “Університетські зміни” став лише одним з майданчиків для просування ідей “Руху перших”, залучення до нього дітей активно відбувається в усіх навчальних закладах рф та ТОТ України.

Відтак, РФ створила та шаленими темпами запускає в дію механізм підготовки мобілізаційного ресурсу для продовження війни з Україною, «колективним заходом» та іншими «ворогами». В даному контексті ми можемо говорити про те, як Росія відверто нехтує власними зобовʼязаннями з Загальної декларації з прав людини, Конвенції з економічних, соціальних і культурних прав, Конвенції з прав дитини, використовуючи освіту і дозвілля для мілітаризації та індоктринації дітей. Одним з інструментів цього процесу став загальноросійський громадсько-державний рух дітей та молоді «Рух перших», сформований в "найкращих" традиціях радянської молодіжної політики. Вступаючи до лав організацій «Рух перших», «ЮНАРМІЯ» тощо, діти, зважаючи на відсутність сформованого світогляду, стають жертвами планомірного процесу формування мілітарної свідомості. І реальність виявляється не такою яскравою, як на рекламному проспекті руху - через декілька років зі шкільних парт діти опиняються на полі бою, де стають жертвами тоталітарного режиму вже в прямому сенсі. Роль молодіжних рухів, як "Рух перших" і «ЮНАРМІЯ» є ключовим в цьому процесі, тому важливо притягнути до відповідальності всіх посадових осіб, причетних до діяльності цих рухів, щоб не допустити повторення таких практик у майбутньому.

Автор - Тетяна Личко, документаторка ГО ЦГП «Альменда».