Раціон харчування при онкології: важливі аспекти та поради

Фото: надане Аллою Цвєтковою

Раціон при виявленні пухлини змінюється і ці зміни мають кілька цілей:

• забезпечити організм необхідними речовинами;

• підвищити імунітет;

• полегшити роботу печінки;

• прискорити регенерацію тканин;

• нормалізувати обмінні процеси;

• вивести шлаки та токсини;

• скоординувати фізіологічні процеси.

Як забезпечити поживні потреби організму?

Традиційно вважається, що людині необхідно споживати 30 кілокалорій на 1 кг ваги лише для того, щоб не втрачати в масі. Енергетична цінність раціону харчування онкологічних хворих, перебіг захворювання яких характеризується стабільною масою тіла, має відповідати фізіологічним потребам енергії з урахуванням енерговитрат організму. Якщо необхідно набрати вагу, то кількість споживаних кілокалорій збільшують. Скільки калорій містить той чи інший продукт, можна переглянути в спеціальних таблицях. Потрібно стежити за співвідношенням нутрієнтів, що надходять. Більше половини енергії приносять вуглеводи, 30% – жири та 15% – білки. Харчування подрібнене: 7-8 разів на добу, малими порціями до 200 грамів, щоб не перевантажувати кишечник. Перевага надається свіжоприготованим стравам з терміном зберігання менше 12 годин. Найкраще їх готувати на пару або відварювати. Їжу слід ретельно пережовувати. Відмовитися від надмірно гарячої чи холодної їжі. Якщо немає протипоказань, потрібно пити багато води – близько 1,5-2 літрів на добу, якщо є діарея чи блювання – ще більше.

Нутрієнти в продуктах харчування при онкології

Білки.

Частка у раціоні збільшується мінімум до 15%. Бажане співвідношення тваринного та рослинного білка – порівну. Джерела тваринного білка: яйця, м'ясо, молокопродукти, риба; рослинного – крупи та бобові. Тваринний білок засвоюється краще, тому прибирати його з раціону не бажано. Страви вживати відварені, запечені, тушковані, парові. Не можна їсти смажене, копчене м'ясо та м'ясні делікатеси. До бобових краще звикати поступово, починати з невеликої кількості та розширювати частку у стравах. Молоко рекомендується з низьким вмістом лактози, зазвичай добре засвоюються кисломолочні напої.

Вуглеводи.

Складають близько 55% денного раціону. Перевагу віддають крупам, макаронним виробам, бездріжджовому хлібу, овочам та фруктам. Обмежують прості вуглеводи: цукор, кондитерські вироби, консервовані фрукти.

Жири.

Складають 30% раціону. Їхні джерела – м'ясо, риба, горіхи, насіння, тваринні та рослинні олії. Виключаються сало, смалець, тваринний жир у чистому вигляді.

Рідина.

За відсутності протипоказань рекомендують випивати близько 1,5-2 літрів на добу. Перевага віддається чистій питній воді, підходять також неміцні чаї, відвари трав, несолодкі компоти, свіжі соки з овочів, фруктів, ягід та їх мікси. Небажаними є газовані напої, солодкі лимонади, спиртні напої.

Список дозволених та заборонених продуктів розглянутий у попередній статті. Але ще раз наголосимо на найбільш шкідливих продуктах для людей з діагнозом «онкохворий». Це: цукор, міцні бульйони, маргарин, жирні молочні продукти, майонез, плавлені сири, магазинні заморожені напівфабрикати, сода, оцет, дріжджі, кондитерські вироби, здоба, м'ясні делікатеси, консерви будь-які, солодкі газовані напої.

Правила прийому їжі для онкохворих

При процесі споживання їжі не варто поспішати, їжу потрібно пережовувати ретельно, порції повинні бути середніми. Їжа має бути свіжою, якісно приготовленою, калорійною, легко перетравлюваною, вітамінізованою. Корисні лише натуральні, живі вітаміни. Їсти потрібно із задоволенням, після сніданку, обіду, вечері, не слід влаштовувати перекуси протягом 2 годин. Каву не рекомендується пити з 06:00 до 07:00, з 19:00 до 20:00. Кращим напоєм на голодний шлунок буде звичайна вода кімнатної температури.

Мінімальна кількість овочів, фруктів на день – 500 г, корисно відварене нежирне м'ясо, відварена риба має бути присутня на столі 3 рази на тиждень. Як джерело білка слід вживати м'ясо птиці, яйця. Корисними молочними продуктами є сир, кефір, йогурт. Для салатів добре використовувати оливкову олію, що очищає печінку. Хліб потрібно вживати тільки бездріжджовий. Найкращою альтернативою є лаваш. Американські вчені рекомендують дієту BRAT (Banana, Rice, Apple, Toast) - банани, рис, яблука, сухарі.

Велику користь онкохворим приносять киселі, морси, відвари, компоти, соки, чаї з лимона, обліпихи, кориці, шафрану, м'яти, кропу, шипшини, ромашки. Найкориснішими соками є: абрикосовий, буряковий, томатний, морквяний, апельсиновий, персиковий, лимонний. Застосовується сік із топінамбуру, часнику, селери.

Регулярна фізична активність допоможе уникнути стресу, який часто супроводжує хворих на рак. Дорослі люди повинні займатися помірною фізичною активністю протягом хоча б 150 хвилин на тиждень (наприклад швидка піша прогулянка, плавання, йога і т.д.).

Також для боротьби зі стресом у даній ситуації допомагає медитація або дихальна гімнастика, яка покращує загальний настрій, знижує симптоми, пов'язані зі стресами. Такі зміни у самопочутті насамперед пов'язують із зміною ставлення пацієнта до своєї хвороби, яка відбувається через те, що пацієнт виводить себе із замкнутого кола автоматичних думок про захворювання. Практика усвідомленості дозволяє людині жити сьогоденням, тим, що вона бачить і відчуває кожен момент. Друге, що відзначають багато досліджень у зв'язку із застосуванням медитації - це зміна у сприйнятті болю у пацієнтів, хвороба яких супроводжується хронічними болями. Медитація дозволяє людині перестати страждати, відчуваючи біль, значно зменшує неминуче гостре неприємне відчуття, і навіть заглушує сам біль, як свідчать дослідження, в середньому до 40%.

Залежно від локалізації пухлини та поширеності ракового процесу, наявності побічних ефектів, ступеня засвоєння поживних речовин, а також обмінних процесів, індивідуальних особливостей, загального фізичного та психологічного стану пацієнта, потрібна консультація спеціаліста, який скорегує раціон та режим прийому їжі.