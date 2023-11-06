Окупанти навчають кримських дітей військовій справі

У тимчасово окупованому росіянами Криму дітей навчають військовій справі.

Про це повідомляє проєкт “Крим. Реалії”.

У сюжеті, який показав російський телеканал, розповідається про “Школу юних командирів”. її організував рух “Юнармія”, який перебуває під санкціями США, України, Канади та Швейцарії.

Зокрема, дітей навчають проходити лісом, знімати мінні розтяжки, вести вогонь і метати гранати.

У таких “навчаннях” загалом взяли участь близько 230 дітей. 70 з них - з окупованих РФ регіонів України.

“Українські правозахисники неодноразово звертали увагу на воєнізований формат виховання дітей в анексованому Криму”, - наголошує проєкт “Крим. Реалії”.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Сімферополі в Криму дітей зігнали на захід, де прославляють учасників так званої СВО.