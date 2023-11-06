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Окупанти навчають кримських дітей військовій справі

Дітей навчають проходити лісом, знімати мінні розтяжки, вести вогонь і метати гранати. 

Окупанти навчають кримських дітей військовій справі
Фото: Скріншот з відео

У тимчасово окупованому росіянами Криму дітей навчають військовій справі.

Про це повідомляє проєкт “Крим. Реалії”.

У сюжеті, який показав російський телеканал, розповідається про “Школу юних командирів”. її організував рух “Юнармія”, який перебуває під санкціями США, України, Канади та Швейцарії.

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Зокрема, дітей навчають проходити лісом, знімати мінні розтяжки, вести вогонь і метати гранати. 

У таких “навчаннях” загалом взяли участь близько 230 дітей. 70 з них - з окупованих РФ регіонів України.

“Українські правозахисники неодноразово звертали увагу на воєнізований формат виховання дітей в анексованому Криму”, - наголошує проєкт “Крим. Реалії”. 

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Сімферополі в Криму дітей зігнали на захід, де прославляють учасників так званої СВО.

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