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Мешканку Херсонщини підозрюють в колабораціонізмі

Під час псевдореферендуму жінка була “членом виборчої комісії”.

Мешканку Херсонщини підозрюють в колабораціонізмі
Фото: Нацполіція

Херсонські поліцейські підозрюють 61-річну мешканку передмістя у тому, що вона підтримала окупацію, бажала приєднання Херсонської області до складу РФ і допомагала у проведенні псевдореферендуму.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Правоохоронці встановили, що зловмисниця добровільно погодилась і взяла активну участь наприкінці вересня 2022 року в якості “члена виборчої комісії” у проведенні псевдореферендуму щодо приєднання Херсонської області до складу Російської Федерації”, - розповіли в поліції.

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За словами правоохоронців, протиправна діяльність жінки підтверджується й показами численних свідків.

Жінці повідомлено про підозру в колабораційній діяльності, їй може загрожувати 10 років ув’язнення. За рішенням слідчого судді її поміщено під варту. 

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України заявила про затримання двох колаборанток з окупаційного “управління соцполітики РФ”, яке діяло після захоплення Херсона.

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