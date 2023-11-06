Мешканку Херсонщини підозрюють в колабораціонізмі

Під час псевдореферендуму жінка була “членом виборчої комісії”.

Херсонські поліцейські підозрюють 61-річну мешканку передмістя у тому, що вона підтримала окупацію, бажала приєднання Херсонської області до складу РФ і допомагала у проведенні псевдореферендуму.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Правоохоронці встановили, що зловмисниця добровільно погодилась і взяла активну участь наприкінці вересня 2022 року в якості “члена виборчої комісії” у проведенні псевдореферендуму щодо приєднання Херсонської області до складу Російської Федерації”, - розповіли в поліції.

За словами правоохоронців, протиправна діяльність жінки підтверджується й показами численних свідків.

Жінці повідомлено про підозру в колабораційній діяльності, їй може загрожувати 10 років ув’язнення. За рішенням слідчого судді її поміщено під варту.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України заявила про затримання двох колаборанток з окупаційного “управління соцполітики РФ”, яке діяло після захоплення Херсона.