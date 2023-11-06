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Росіяни застрелили цивільного на окупованій території Грузії

Загиблий – літній чоловік.

Росіяни застрелили цивільного на окупованій території Грузії

Російські військові смертельно поранили громадянина Грузії під час спроби затримання біля лінії розмежування у Південній Осетії. Про це повідомляє "Ехо Кавказу" з посиланням на грузинську Службу держбезпеки.

"Біля лінії розмежування в селі Кірбалі Горійського муніципалітету російські військові під час спроби затримання смертельно поранили громадянина Грузії. Інформацію підтвердили у грузинській СДБ. Ще одного громадянина Грузії затримано", – пише "Ехо Кавказу".

Відомо, що в районі села Кірбалі Горійського муніципалітету на окупованій території російські військові намагалися незаконно затримати місцевого жителя. 

"6 листопада 2023 року в районі села Кірбалі Горійського муніципалітету на окупованій території під час спроби незаконного затримання місцевого жителя внаслідок пострілу з вогнепальної зброї з боку російських окупаційних сил загинув громадянин Грузії, а одного громадянина незаконно затримали. Активна комунікація ведеться з використанням усіх інструментів, доступних центральному уряду Грузії», – йдеться у повідомленні СДБ.

Загиблий – літній місцевий мешканець. Інші подробиці поки що не повідомляються.

"Росіяни вбили мирного жителя", – заявив лідер "Антиокупаційного руху" Давид Кацарова і назвав те, що сталося, "катастрофою". 

Нагадаємо, президентка Грузії заявила, що РФ має відмовитись від майже 15-річної окупації території її держави в межах можливої мирної угоди для завершення війни в Україні.

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