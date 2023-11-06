ЦАХАЛ готується до продовження бойових дій зимою

Армія оборони Ізраїлю готова продовжувати бойові дії взимку, і вже розпочала масштабний процес оснащення своїх військ на всіх кордонах спеціальним зимовим спорядженням.

Про це пише The JPost.

У заяві ізраїльської армії зазначається, що військовим вже роздали 129 000 зимових курток і 369 000 невеликих одноразових мішків для зігрівання. Проте, окрім війни 1948-49 років, ЦАХАЛ немає досвіду ведення бойових дій у зимовий період.

Якщо припустити, що Армія оборони Ізраїлю справді має необхідний додатковий одяг та обігрівальні платформи, а також вирішує інші питання, пов'язані з відмінностями в роботі людей і машин у зимовий період, ЦАХАЛ зможе уникнути деяких серйозних помилок.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю повідомила сьогодні зранку про взяття під контроль бази терористів ХАМАСу у Секторі Гази. Комплекс містить спостережні пости, тренувальні зони для бойовиків і підземні тунелі. За добу ЦАХАЛ вразив з повітря 450 цілей і ліквідував командирів терористів.

Раніше стали відомо, що солдати 36-ї дивізії Армії оборони Ізраїлю вдарили вглиб Сектора Гази й розташувалися вздовж узбережжя. Завданням підрозділу було оточити сили ХАМАСу у місті Газа.