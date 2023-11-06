Закиди Зеленського у сторону Генерала Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві, – NYT
Закиди Зеленського у сторону Генерала Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві, – NYT
В Офісі президента вважають, що Залужному не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті
В Офісі президента вважають, що Залужному не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
“Богдана” в серії
“Богдана” в серії
В Одесі знову пролунали вибухи (оновлено)
В Одесі знову пролунали вибухи (оновлено)
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
Як поділити шкуру недобитого Януковича
Як поділити шкуру недобитого Януковича
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
На Запорізькому напрямку Росія вдарила «Іскандером» по скупченню бійців 128-ї бригади
На Запорізькому напрямку Росія вдарила «Іскандером» по скупченню бійців 128-ї бригади
ГоловнаСвіт

ЦАХАЛ готується до продовження бойових дій зимою

Військові отримують зимовий одяг та оснащення.

ЦАХАЛ готується до продовження бойових дій зимою
Фото: jpost.com

Армія оборони Ізраїлю готова продовжувати бойові дії взимку, і вже розпочала масштабний процес оснащення своїх військ на всіх кордонах спеціальним зимовим спорядженням.

Про це пише The JPost.

У заяві ізраїльської армії зазначається, що військовим вже роздали 129 000 зимових курток і 369 000 невеликих одноразових мішків для зігрівання. Проте, окрім війни 1948-49 років, ЦАХАЛ немає досвіду ведення бойових дій у зимовий період.

Якщо припустити, що Армія оборони Ізраїлю справді має необхідний додатковий одяг та обігрівальні платформи, а також вирішує інші питання, пов'язані з відмінностями в роботі людей і машин у зимовий період, ЦАХАЛ зможе уникнути деяких серйозних помилок.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю повідомила сьогодні зранку про взяття під контроль бази терористів ХАМАСу у Секторі Гази. Комплекс містить спостережні пости, тренувальні зони для бойовиків і підземні тунелі. За добу ЦАХАЛ вразив з повітря 450 цілей і ліквідував командирів терористів.

Раніше стали відомо, що солдати 36-ї дивізії Армії оборони Ізраїлю вдарили вглиб Сектора Гази й розташувалися вздовж узбережжя. Завданням підрозділу було оточити сили ХАМАСу у місті Газа.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies