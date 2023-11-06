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Британія хоче збільшити видобуток нафти та газу в Північному морі через щорічне ліцензування

Цього тижня ініціативу розгляне парламент.

Британія хоче збільшити видобуток нафти та газу в Північному морі через щорічне ліцензування
Фото: EPA/UPG

Великобританія цього тижня може ввести у дію щорічне ліцензування нафти й газу в Північному морі, пише Bloomberg.

Цією ініціативою уряд прем'єр-міністра Ріші Сунака хоче надати інвесторам впевненості та зменшити залежність від ворожих іноземних режимів.

Згідно зі заявою Даунінг стріт, нове законодавство передбачатиме, що Управління нафти й газу щороку прийматиме заявки на буріння родовищ викопного палива у Північному морі.

Британія має на меті досягти нульових викидів до 2050 року, але уряд заявляє, що навіть до цієї дати країна все ще сильно покладатиметься на нафту і газ для задоволення своїх енергетичних потреб. Внутрішнє виробництво покращить енергетичну безпеку та зменшить залежність країни від таких постачальників, як Росія.

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Проте критики звинувачують консерваторів у відступі від своїх кліматичних цілей. Сунак відклав заборону на нові автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння з 2030 на 2035 рік, вимоги до домовласників щодо термоізоляції своєї власності та модернізації котлів, а також пообіцяв сотні нових ліцензій на буріння нафти у Північному морі.

Промова короля з програмою законопроєктів, яку уряд має представити на новій сесії парламенту, є останнім шансом для консерваторів змінити свою електоральну долю перед загальними виборами. Опитування показують, що вони відстають від Лейбористської партії приблизно на 20%.

Нагадаємо, Світовий банк прогнозує, що ціни на нафту можуть зрости до $157 за барель на тлі кризи на Близькому Сході. Це – найгірший із прогнозованих варіантів. За найбільш оптимістичним здорожчання відбудеться від 93 доларів до 102.

Нагадаємо, Світовий банк прогнозує, що ціни на нафту можуть зрости до $157 за барель на тлі кризи на Близькому Сході. Це – найгірший із прогнозованих варіантів. За найбільш оптимістичним здорожчання відбудеться від 93 доларів до 102.

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