Це перша промова короля за 70 років.

Король Чарльз III та королева Камілла сьогодні уперше відкрили у Вестмінстерському палаці парламентську сесію. Захід, що називається State Opening of Parliament, окреслить законодавчі плани уряду Ріші Сунака, пише The Telegraph.

Для Чарльза це перша королівська промова в Палаті лордів. Офіційний захід має багато традиційних формальностей, як то прибуття короля і королеви в кареті та носіння корони.

Під час виступу король згадав війну в Україні як один із викликів.

"Вплив Covid і війни в Україні створили значні довгострокові виклики для Сполученого Королівства", – сказав він.

Король під час промови сказав, що його міністри зосереджені на збільшенні економічного зростання та забезпеченні здоров’я та безпеки британського народу для майбутніх поколінь.

"Мій уряд продовжуватиме вживати заходів для зниження інфляції, полегшення вартості життя для сімей і допомоги підприємствам у фінансуванні нових робочих місць та інвестицій. Мої міністри підтримають Банк Англії, щоб повернути інфляцію до цільового рівня шляхом прийняття відповідальних рішень щодо витрат і запозичень. Ці рішення допоможуть фінансам домогосподарств, зменшать борг державного сектора та захистять фінансову безпеку країни", – процитували короля журналісти.

Фото: Telegraph

The #StateOpening of Parliament 2023 has begun - watch live with us. 🔴 ⬇️ https://t.co/Uqh7vTrvh3 — UK Parliament (@UKParliament) November 7, 2023

Король і королева прибули до палацу в кареті з двома вершниками на сірих конях. Перед будівлею парламенту зібрався протест антимонархістів із прапорами Not my King ("Не мій король").

👑 Today at State Opening, The King will wear the Imperial State Crown, which is traditionally worn by the monarch for ceremonial occasions such as this.



The Crown was originally made for the Coronation of King George VI in 1937. https://t.co/UcdphtdHhE — The Royal Family (@RoyalFamily) November 7, 2023

"Вперше за чотири роки палата Палати лордів переповнена 600 гостями, готовими послухати першу промову короля за понад 70 років", – зазначили журналісти.

Коли 4 листопада 1952 року Єлизавета II виголосила свою першу державну промову на посаді, вона віддала належне "самовідданості батька" та прикладу, який він подав. Вона сказала, що буде "постійно намагатися дотримуватись" цього стандарту.

Георг V, який виголосив свою першу державну промову під час відкриття 6 лютого 1911 року, сказав: "Відкриваючи перший парламент, обраний за моє правління, найбільше я думав про тяжку втрату, яку зазнала Імперія через смерть мого улюбленого батька”.