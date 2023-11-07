Радіо Свобода: Єврокомісія вважає, що Україна повністю виконала чотири умови з семи для переговорів про вступ

У частині боротьби з корупцією, політики щодо нацменшин та обмеження впливу олігархів залишилися зауваження.

Єврокомісія вважає, що Україна повністю виконала чотири із семи вимог, що супроводжували надання статусу кандидата на вступ. Про це йдеться у звіті щодо України – внутрішньому документі Єврокомісії, що опинився у розпорядженні Радіо Свобода.

Завершеними вважається виконання таких критеріїв:

впровадження законодавства щодо процедури добору суддів Конституційного суду України, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії

завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції й створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF і схвалення стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору

реформа медіагалузі – приведення українського законодавства у відповідність з Директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги.

До ще трьох критеріїв Єврокомісія написала рекомендації для їх подальшого виконання.

Зокрема, завершеним повністю не вважається подальше посилення боротьби з корупцією. Єврокомісія очікувала, зокрема, призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та директора НАБУ.

У документі Єврокомісії йдеться про те, що "Україна все ж повинна прийняти закон про збільшення штатного розкладу НАБУ та вилучити із закону про запобігання корупції норми, які обмежують повноваження НАЗК продовженням перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки, та обмеження повноважень НАЗК щодо перевірки майна, придбаного декларантами до вступу на державну службу".

Щодо обмеження надмірного впливу олігархів, якого в Брюсселі також очікували від Києва, сказано, що "Україні все ж варто схвалити закон про лобіювання відповідно до європейських стандартів".

У частині реформи законодавства щодо нацменшин нагадали, що виконані не всі рекомендації Венеційської комісії. Єврокомісія зауважує на необхідності впровадити решту зауважень, згаданих "у висновку від червня 2023 року та її подальшому висновку від жовтня 2023 року, зокрема шляхом внесення змін до законів про державну мову, ЗМІ та освіту".

Офіційно представити оцінку прогресу України на шляху до ЄС планують завтра.

Нагадаємо, в жовтні президент України Володимир Зеленський говорив, що держава майже реалізувала вісім сім вимог. Після виконання всіх семи рекомендацій мають розпочатися переговори про вступ до Євросоюзу. Ці сім вимог Україна отримала в червні 2022, коли ЄС надав їй статус кандидата.