Ізраїль розгляне можливість “невеликих тактичних пауз” у бойових діях, − Нетаньягу

Тель-Авів може нести спільну відповідальність за безпеку в анклаві після завершення війни.

Тель-Авів розгляне можливість “невеликих тактичних пауз” у бойових діях, щоб забезпечити постачання гуманітарної допомоги або вихід заручників із Сектору Гази.

Про це прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив ABC News, пише The Guardian.

Однак він знову відхилив заклики до припинення вогню.

Відповідаючи на запитання, хто має керувати територією після закінчення бойових дій, прем'єр заявив, що Ізраїль протягом невизначеного періоду часу нестиме спільну відповідальність за безпеку в анклаві.

Нагадаємо, ЦАХАЛ оточив центральне місто Газа на півночі анклаву, де базується ісламістське угруповання ХАМАС і захопили комплекс бойовиків. Ізраїльські військові заявили про плани атак на терористів, які переховуються в підземних тунелях.

Вчора речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що наземні сили ізраїльської армії стали діяти глибше в місті Газа.

Водночас пропускний пункт "Рафах" на кордоні Єгипту і Сектора Гази в понеділок знову почав працювати на пропуск з анклаву іноземців та осіб із подвійним громадянством, а також поранених палестинців.