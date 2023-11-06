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ПАР відкликає дипломатів з Ізраїлю

Південно-Африканська Республіка порівнює становище палестинців зі своїм власним під час режиму апартеїду, який закінчився в 1994 році.

ПАР відкликає дипломатів з Ізраїлю
Фото: EPA/UPG

Південно-Африканська Республіка (ПАР) відкликає дипломатів з Ізраїлю, щоб переоцінити відносини між країнами.

Про це повідомляє Reuters.

Відкликання дипломатів відбулось на тлі зростання кількості втрат серед цивільного населення під час війни з палестинським угрупованням ХАМАС, заявила міністерка закордонних справ ПАР Наледі Пандор.

Південно-Африканська Республіка порівнює становище палестинців зі своїм власним під час режиму апартеїду, який закінчився в 1994 році.

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Наледі Пандор назвала відкликання дипломатів “нормальною практикою”. Вона пояснила, що відкликання має визначити, “чи є у вас якийсь потенціал для допомоги та чи справді можна підтримувати подальші стосунки в усіх умовах”.

"Ми вважаємо, що характер відповіді Ізраїлю став колективним покаранням", - сказала вона, і додала, що її країна продовжує закликати до повного припинення вогню в Палестині.

Наразі ПАР не має посла в Ізраїлі.

Минулого місяця, під час Каїрського мирного саміту, президент Сиріл Рамафоса закликав країни не постачати зброю жодній із сторін конфлікту, а МЗС ПАР закликало ООН розгорнути сили для захисту цивільного населення в Газі.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що розриває контакти з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу через дії Ізраїлю в Газі. Крім того, пресслужба МЗС Туреччини заявила, що відкликає свого посла з Ізраїлю.

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