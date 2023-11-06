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"Болючий удар у спину", – посол України Зварич закликав польських протестувальників припинити блокаду кордону

Польські протестувальники блокують рух українських вантажівок.

"Болючий удар у спину", – посол України Зварич закликав польських протестувальників припинити блокаду кордону
Фото: Василь Зварич

Посол України в Польщі Василь Зварич закликає польських протестувальників припинити блокаду кордону. Такі дії з боку Польщі дипломат назвав "болючим ударом у спину". Про це він написав мережі Х.

"Перекриття польськими перевізниками доріг до прикордонних переходів Польщі з Україною у Гребенному, Дорогуську, Корчовій – це болючий удар у спину Україні, яка потерпає від російської агресії", – написав посол.

Він додав, що під загрозою коридори солідарності між Україною та ЄС.

"Закликаємо припинити блокаду кордону!", – закликав Деркач.

Польські перевізники розпочали страйк на пунктах пропуску із Україною. Через це ускладнено рух для вантажівок. Протестувальники обіцяють пропускати по вантажівці в годину.

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