Україна стала "прискорювачем" для процесу розширення ЄС, - Боррель

"Україна стала новим кандидатом, і вона підштовхує всю чергу інших кандидатів, які чекали роками".

Україна стала "прискорювачем" для процесів розширення Європейського Союзу, на вступ до якого інші країни-кандидати чекали роками.

Про це у Брюсселі під час виступу перед послами Євросоюзу сказав високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Укрінформ.

"Поза Україною (її боротьбою проти російського вторгнення, - ред.) ми не маємо загубити виклик щодо розширення ЄС. Україна стала новим кандидатом, і вона підштовхує всю чергу інших кандидатів, які чекали роками. Тож вся ця черга прийшла до руху. Я переконаний, що ми маємо подолати часи тривалого, безкінечного процесу набуття членства", - наголосив Боррель.

Нагадаємо, що в червні 2022 року Україна та Молдова отримали європейську перспективу та статус країн-кандидатів на членство в ЄС. При цьому Грузія, яка також входила до "асоційованого тріо" у відносинах з ЄС, отримала лише європейську перспективу.

Окрім цього, країнами-кандидатами на входження до ЄС є Туреччина та країни Західних Балкан, деякі з яких вже більше 20 років очікують на початок переговорів з ЄС щодо членства.

Очікується, що цього тижні Єврокомісія оприлюднить річну доповідь щодо розширення ЄС, яка вперше відобразить прогрес України, Молдови й Грузії на шляху до членства в ЄС. Україна сподівається на позитивну оцінку своїх зусиль у цьому напрямку, що може дозволити ухвалити рішення про початок переговорів щодо членства в ЄС вже цього року, під час грудневою Європейської ради.