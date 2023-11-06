На Запорізькому напрямку Росія вдарила «Іскандером» по скупченню бійців 128-ї бригади
На Запорізькому напрямку Росія вдарила «Іскандером» по скупченню бійців 128-ї бригади
Як поділити шкуру недобитого Януковича
Як поділити шкуру недобитого Януковича
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
В Одесі знову пролунали вибухи (оновлено)
В Одесі знову пролунали вибухи (оновлено)
Закиди Зеленського у сторону Генерала Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві, – NYT
Закиди Зеленського у сторону Генерала Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві, – NYT
“Богдана” в серії
“Богдана” в серії
В Офісі президента вважають, що Залужному не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті
В Офісі президента вважають, що Залужному не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
ГоловнаСвіт

Росія планує створити військову-морську базу у Лівії, − Bloomberg

Адміністрація США сприймає цю загрозу “дуже серйозно”: якщо РФ отримає там порти, то зможе шпигувати за всім Європейським Союзом.

Росія планує створити військову-морську базу у Лівії, − Bloomberg
Cхідний військовий командувач Лівії Халіфа Хафтар
Фото: EPA/UPG

Росія планує розширити свою військову присутність у східній Лівії, зокрема створити військово-морську базу. Таким чином Москва отримає значний плацдарм на південному порозі Європи.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Відомо, що президент Росії Володимир Путін і східний військовий командувач Лівії Халіфа Хафтар напрацьовують оборонну угоду після їхньої зустрічі в Москві наприкінці вересня.

Ескалація російської активності в Лівії є новим викликом для США та їхніх європейських союзників. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

“Вони вже перебувають у протистоянні з Кремлем через його вторгнення в Україну та потенційну роль країни в будь-якому ширшому конфлікті на Близькому Сході, спричиненому війною ХАМАСу та Ізраїлю. Росія була дуже активною в сусідній Сирії протягом десятилітньої громадянської війни в цій країні”, − зазначає видання.

Адміністрація США сприймає цю загрозу “дуже серйозно”, заявив Джонатан Вінер, колишній спеціальний посланник США в Лівії. 

“Утримання Росії від Середземного моря було ключовою стратегічною метою − якщо Росія отримає там порти, це дасть їй можливість шпигувати за всім Європейським Союзом”, − сказав він.

Протягом кількох років Росія мала приховану присутність у Лівії нафти через групу найманців “Вагнера”, яка прибула туди під час вакууму влади та громадянської війни, що прийшли після підтримуваним НАТО усуненням Муаммара Каддафі в 2011 році. 

Просування інтересів Кремля в Африці та на Близькому Сході за допомогою вагнерівців дозволила Москві швидко нарощувати свої іноземні військові активи. Росія також хоче створити військово-морську базу в Червоному морі в Судані, яка дасть їй постійний доступ до Суецького каналу, Індійського океану та Аравійського півострова.

Лівія розділена між двома адміністраціями: визнаним міжнародною спільнотою Урядом національної згоди, що базується у столиці Тріполі на заході країни, де проживає більшість населення, та Лівійською національною армією (ЛНА) під командуванням генерала Халіфа Хафтара на сході Лівії.

Нагадаємо, торік у серпні у Лівії внаслідок боїв у столиці загинули 32 людини. Зіткнення відбулися між силами підтримуваного ООН уряду та між парламентом, що розташований на сході країни і повʼязаний з екссоратником Каддафі. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies