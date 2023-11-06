Росія планує створити військову-морську базу у Лівії, − Bloomberg

Адміністрація США сприймає цю загрозу “дуже серйозно”: якщо РФ отримає там порти, то зможе шпигувати за всім Європейським Союзом.

Росія планує розширити свою військову присутність у східній Лівії, зокрема створити військово-морську базу. Таким чином Москва отримає значний плацдарм на південному порозі Європи.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Відомо, що президент Росії Володимир Путін і східний військовий командувач Лівії Халіфа Хафтар напрацьовують оборонну угоду після їхньої зустрічі в Москві наприкінці вересня.

Ескалація російської активності в Лівії є новим викликом для США та їхніх європейських союзників.

“Вони вже перебувають у протистоянні з Кремлем через його вторгнення в Україну та потенційну роль країни в будь-якому ширшому конфлікті на Близькому Сході, спричиненому війною ХАМАСу та Ізраїлю. Росія була дуже активною в сусідній Сирії протягом десятилітньої громадянської війни в цій країні”, − зазначає видання.

Адміністрація США сприймає цю загрозу “дуже серйозно”, заявив Джонатан Вінер, колишній спеціальний посланник США в Лівії.

“Утримання Росії від Середземного моря було ключовою стратегічною метою − якщо Росія отримає там порти, це дасть їй можливість шпигувати за всім Європейським Союзом”, − сказав він.

Протягом кількох років Росія мала приховану присутність у Лівії нафти через групу найманців “Вагнера”, яка прибула туди під час вакууму влади та громадянської війни, що прийшли після підтримуваним НАТО усуненням Муаммара Каддафі в 2011 році.

Просування інтересів Кремля в Африці та на Близькому Сході за допомогою вагнерівців дозволила Москві швидко нарощувати свої іноземні військові активи. Росія також хоче створити військово-морську базу в Червоному морі в Судані, яка дасть їй постійний доступ до Суецького каналу, Індійського океану та Аравійського півострова.

Лівія розділена між двома адміністраціями: визнаним міжнародною спільнотою Урядом національної згоди, що базується у столиці Тріполі на заході країни, де проживає більшість населення, та Лівійською національною армією (ЛНА) під командуванням генерала Халіфа Хафтара на сході Лівії.

Нагадаємо, торік у серпні у Лівії внаслідок боїв у столиці загинули 32 людини. Зіткнення відбулися між силами підтримуваного ООН уряду та між парламентом, що розташований на сході країни і повʼязаний з екссоратником Каддафі.