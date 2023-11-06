Ціни на нафту зросли після нових заяв Росії та Саудівської Аравії

Ціни на нафту сьогодні, 6 листопада, зросли після того, як провідні експортери - Саудівська Аравія та Росія - підтвердили додаткове добровільне скорочення постачання нафти до кінця року, передає The Guardian.

Ф'ючерси на нафту Brent подорожчали на $1,16, або 1,4% - до $86,05 за барель. Американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на $1,26, або 1,6% - до $81,74.

Саудівська Аравія, зокрема, вчора підтвердила, що продовжить добровільне скорочення видобутку на 1 мільйон барелів на добу у грудні, щоб зберегти видобуток на рівні близько 9 мільйонів барелів на добу. Таку заяву поширило міністерство енергетики. Росія також оголосила, що продовжить добровільне скорочення експорту сирої нафти та нафтопродуктів на 300000 барелів на добу до кінця грудня.

Старший віцепрезидент з торгівлі в BOK Financial Денніс Кісслер заявив, що обидві держави мають угоду про збереження тих же обмежень постачань до кінця 2023 року, проте попит на паливо, як і раніше, вищий, ніж очікувала більшість аналітиків.

Скорочення можуть бути продовжені на перший квартал 2024 року через сезонне зниження попиту на нафту на початку кожного року, а також побоювання з приводу економічного зростання і прагнення виробників і ОПЕК+ підтримати стабільність і баланс нафтового ринку.

Нагадаємо, Світовий банк передбачає три можливі сценарії на ринку нафти на тлі війни Ізраїлю та ХАМАС. У квартальному звіті йдеться, що у разі загострення кризи ціни на нафту можуть підскочити до 157 доларів за барель,

Наприкінці жовтня нафта подешевшала після “стриманішого” наступу Ізраїлю у Секторі Гази.

Тим часом Великобританія хоче збільшити видобуток нафти та газу в Північному морі через щорічне ліцензування.