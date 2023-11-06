Прем'єр-міністр Австралії вперше за сім років прилетів у Пекін

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбаніз та президент Китаю Сі Цзіньпін зустрілися у Пекіні й незабаром сядуть за стіл переговорів, спрямованих на послаблення багаторічної напруженості.

Про це пише BBC.

Альбаніз, який прилетів у Шанхаї в суботу, став першим австралійським лідером, який відвідав Китай з 2016 року. Цей візит розглядається як ключовий момент у “розморожуванні відносин” після низки суперечок у сфері торгівлі та безпеки.

Торгівля буде головним питанням у порядку денному – Канберра закликає скасувати китайські тарифи на австралійські товари.

Очікується, що Сі попросить більше доступу до ключових секторів Австралії.

“Нам потрібно співпрацювати з Китаєм там, де ми можемо, не погоджуватися там, де ми повинні, і діяти в наших національних інтересах”, − сказав австралійський прем’єр журналістам у Пекіні в понеділок перед зустріччю.

Погіршення дипломатичних відносин між країнами відбулося, серед іншого, через заклики Австралії розслідувати походження коронавірусу та економічні санкції, запроваджені Пекіном щодо ключових австралійських експортних товарів, таких як яловичина, вино та ячмінь. Візит Альбаніза збігається з 50-річчям знакового візиту Гофа Вітлема до Китаю для відвідин Мао Цзедуна в 1973 році, що стало першою поїздкою прем'єр-міністра Австралії після встановлення дипломатичних відносин між країнами.

На думку аналітиків, посилення військових зв’язків Канберри з Вашингтоном і нещодавня зміна її оборонної позиції (як вважає низка експертів, спрямованої на протидію Китаю) може ускладнити пошук спільних позицій за межами економічних інтересів. Пекін може домагатися розширення доступу до австралійських ресурсів і відновлюваної енергетики, але в останні роки австралійський уряд вжив заходів, щоб перешкоджати Китаю володіти критично важливими корисними копалинами та гірничодобувними проєктами.

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що Австралія проведе масштабну реформу оборони і закупить американські HIMARS.