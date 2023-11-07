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Міграційна політика: Італія домовилася про центр для біженців у Албанії, Німеччина узгодила спільні правила для всіх земель

Парламент Франції продовжує обговорювати суперечливий імміграційний закон. 

Міграційна політика: Італія домовилася про центр для біженців у Албанії, Німеччина узгодила спільні правила для всіх земель
Фото: EPA/UPG

Німеччина погодила спільну міграційну політику для всіх 16 округів. Зокрема, уряд скоротить виплати для біженців, пише The Guardian.

У 2024 землям і муніципалітетам уряд платитиме по 7500 євро за кожного біженця. Також у першій половині року землі отримають передоплату в розмірі 1.75 млрд євро, повідомляє Reuters.

"Уряд Шольца погодив заходи, щоб спростити депортацію мігрантів і зробити країну менш привабливим місцем призначення, на відміну від політики відкритих дверей, яку Берлін сприймав за колишнього канцлера Ангели Меркель", – пише агентство. 

Переговори щодо міграційної політики зайняли тривалий час і завершилися лише сьогодні вранці. Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав угоду "історичним моментом". 

Обговорення міграційної політики в ці дні триває і в інших країнах Європи. Шведські міністри надіслали сьогодні лист до інституцій ЄС із закликом зміцнити безпекову співпрацю та впровадити ефективну політику повернення мігрантів. 

"Французький Сенат продовжує обговорювати суперечливий новий імміграційний закон, який, за словами уряду, покращить безпеку легальної імміграції, але який, на думку лівих, означає крен Еммануеля Макрона вправо та призведе до висилки більшої кількості людей і посилення умов", – пише The Guardian.

Італія досягла угоди про створення в Албанії центрів для розміщення біженців. Прем'єрка Джорджа Мелоні вважає, що це "може стати моделлю співпраці між ЄС і країнами, що не входять до ЄС, в управлінні міграційними потоками". 

Нагадаємо, в жовтні члени Євросоюзу домовилися провести міграційну реформу на тлі напливу нелегалів. Країни погодили, що такі держави, як Італія, які приймають багато мігрантів із Середземномор'я, можуть прискорити процедури надання притулку, а також зможуть отримувати фінансову допомогу та допомогу в переселенні від інших членів ЄС.

Проти переселення виступила Польща. Прем'єр Матеуш Моравецький сказав, що його країна виступає проти проєкту Єврокомісії про переміщення нелегальних мігрантів з півдня до країн ЄС у межах так званого "міграційного пакту". 

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