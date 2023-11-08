Соціал-демократи Шольца хочуть запровадити нові податки для найбагатших німців

Кошти підуть на фінансування перетворення країни на кліматично нейтральну економіку.

Керівні соціал-демократи (СДПН) канцлера Олафа Шольца планують запровадити нові податки для найбагатших громадян Німеччини.

Про це журналу Stern повідомив співголова партії Ларс Клінгбейл, пише Bloomberg.

“Буде справедливо, якщо мільйонери та мегаспадкоємці будуть робити більший внесок”, − сказав він.

Клінгбейл зазначив, що додаткові кошти будуть потрібні для фінансування перетворення країни на кліматично нейтральну економіку.

“Нам доведеться мобілізувати набагато більше грошей для вирішення цих завдань”, − сказав він.

Міністр фінансів Крістіан Лінднер із ліберальної “Вільної демократичної партії” поки що виключає будь-яке підвищення податків. Зелені, які є частиною трипартійної коаліції Шольца, будуть відкриті для додаткових податків для багатих.