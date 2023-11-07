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Китай та Австралія відновлять щорічні зустрічі, торговельні відносини між країнами стабілізуються

Ентоні Албаніз перебуває у Пекіні під час першого візиту австралійського лідера за сім років.

Китай та Австралія відновлять щорічні зустрічі, торговельні відносини між країнами стабілізуються
Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз зустрівся з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном у Пекіні, відновивши щорічний діалог лідерів.

Про це пише Reuters

За словами очільника уряду, він продовжиться, оскільки відносини між торговими партнерами стабілізуються. Албаніз перебуває в Китаї під час першого візиту австралійського лідера за сім років після дипломатичної суперечки.

Президент Сі Цзіньпін заявив раніше, що стабільні зв'язки між Китаєм і Австралією є взаємовигідними, і країни повинні розширювати співпрацю, надсилаючи чіткий сигнал про те, що Китай готовий відійти від нещодавньої напруженості.Китай скасував торгові блокування більшості австралійських експортних товарів, які були введені у 2020 році після заклику Австралії провести міжнародне розслідування походження пандемії COVID-19.

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Албаніз зазначив, що вони обговорять “повне відновлення вільної та безперешкодної торгівлі між нашими двома країнами”, а також “шляхи формування регіонального та глобального порядку, який є мирним, стабільним і успішним”.

Нагадаємо, на думку аналітиків, посилення військових зв’язків Канберри з Вашингтоном і нещодавня зміна її оборонної позиції (як вважає низка експертів, спрямованої на протидію Китаю) може ускладнити пошук спільних позицій двох країн за межами економічних інтересів. Пекін може домагатися розширення доступу до австралійських ресурсів і відновлюваної енергетики, але в останні роки австралійський уряд вжив заходів, щоб перешкоджати Китаю володіти критично важливими корисними копалинами та гірничодобувними проєктами.

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