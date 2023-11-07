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Підтримка G7 України не залежатиме від загострення конфлікту на Близькому Сході, − МЗС Японії

Міністри закордонних справ "Групи семи" готуються провести віртуальні переговори з Києвом під час зустрічі в Токіо.

Підтримка G7 України не залежатиме від загострення конфлікту на Близькому Сході, − МЗС Японії
Міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава
Фото: EPA/UPG

Підтримка “Групою семи” України у війні з Росією не залежатиме від загострення конфлікту на Близькому Сході.

Про це заявила Японія, у той час як міністри закордонних справ групи готуються провести віртуальні переговори з Києвом під час зустрічі в Токіо, пише Reuters.

Великобританія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та Сполучені Штати і Європейський Союз зустрінуться у столиці Японії 7-8 листопада, щоб обговорити війну Росії в Україні та ізраїльсько-палестинську кризу.

“Наша відданість продовженню жорстких санкцій проти Росії та рішуча підтримка України не похитнулися, навіть якщо ситуація на Близькому Сході загострюється”, – заявила на пресконференції міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава.

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Під час зустрічі з Камікавою пізніше у вівторок держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив на “постійній підтримці” групою України як на ключовому пункті порядку денного переговорів, але також сказав, що це важливий момент для обговорення ситуації в Ізраїлі та Секторі Гази.

Нагадаємо, Кіпр долучився до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України. Це вже 30-та країна, що підтримала документ, ухвалений у Вільнюсі.

У вересні у спільній заяві "Група семи" закликала Китай тиснути на РФ щодо припинення війни. Міністри закордонних справ блоку зустрілися на полях Генеральної Асамблеї ООН.

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