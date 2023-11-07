НАТО засудило рішення РФ остаточно вийти з ключової європейської збройної угоди

Фактично Росія вийшла з договору ще в 2007, коли "призупинила" його, але сьогодні оголосила про це офіційно.

Країни Північноатлантичного Альянсу засудили рішення Росії вийти з Договору про звичайні збройні сили в Європі та її загарбницьку війну проти України, що суперечить цілям цього документу. Вихід РФ є останнім кроком у серії дій, що систематично підривають євроатлантичну безпеку, йдеться на сайті НАТО.

У НАТО сказали, що Росія продовжує демонструвати нехтування контролем над озброєннями, включно з ключовичи принципами взаємності, прозорості, відповідності, перевірки та згоди країни, і підриває міжнародний порядок, заснований на правилах. В Альянсі додали, що, "визнаючи роль ДЗЗСЄ як наріжного каменя євроатлантичної архітектури безпеки, ситуація, коли країни-члени Альянсу дотримуються Договору, а Росія ні, була б нежиттєздатною".

"Члени Альянсу підтверджують свою постійну відданість зменшенню військового ризику та запобіганню неправильному сприйняттю і конфліктам. Члени Альянсу прагнуть побудувати довіру та впевненість на основі ключових принципів прозорості, відповідності, перевірки, взаємності та згоди приймаючої країни, сприяючи таким чином миру та безпеці. Члени Альянсу запрошують ті держави, які поділяють це зобов’язання та ці принципи, об’єднати наші зусилля, щоб також сприяти підвищенню передбачуваності та стабільності в євроатлантичному регіоні", – йдеться у заяві.

Сьогодні міністерство закордонних справ Росії заявило, що РФ остаточно вийшла з Договору про звичайні збройні сили в Європі, що встановлював деякі юридично обов'язкові обмеження, пише УП.

РФ традиційно виступила зі звинуваченнями на адресу США та розкритикувала розширення НАТО.

Цей договір був підписаний в 1990 році в Парижі 16 країнами НАТО та шістьма державами Варшавського договору. Набув чинності в 1992, того року до підписантів долучилася і Україна. Угода встановлювала квоти на кількість військової техніки, яку могли мати країни-підписанти, включно з танками, артилерією, вертольотами та літаки. У 1999 текст угоди оновили, але цю версію підписали лише чотири країни: Україна, Казахстан, Білорусь і Росія. У 2007 Росія висунула вимогу країнам НАТО ратифікувати новий текст, а поки цього не сталося, Путін вирішив призупинити дію договору для Росії. Альянс на це заявив, що дії Москви не сприяють забезпеченню безпеки в Європі, пише Радіо Свобода.