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СБУ затримала контрактників ЗСУ, які хотіли продати криміналітету "трофейне" озброєння окупантів

Автомати, кулемети та протитанкові гранатомети ворога Збройні сили здобули у боях на Донеччині.

СБУ затримала контрактників ЗСУ, які хотіли продати криміналітету "трофейне" озброєння окупантів

Служба безпеки ліквідувала ще один канал незаконного збуту зброї та боєприпасів на прифронтовій території Донеччини. Двоє фігурантів хотіли підпільно продати арсенал "трофейного" озброєння окупантів, яке здобули українські захисники у жорстоких боях під Бахмутом.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Згідно з повідомленням, у зловмисників серед іншого було вилучено понад 60 автоматів та кулеметів та протитанкові гранатомети російського виробництва. Партію бойових засобів ураження ділки намагались продати представникам дніпропетровського криміналітету.

У результаті комплексних заходів співробітники СБУ затримали обох фігурантів під час спроби збуту 7 автоматів Калашникова, зокрема нового АК-12. Як встановило розслідування, затриманими виявились двоє контрактників із однієї з військових частин Сил оборони, які були відряджені на Донеччину. Для незаконного зберігання зброї та боєприпасів вони облаштували схрон на території приватного домоволодіння.

Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Комплексні заходи з блокування каналу нелегального збуту зброї проводили за процесуального керівництва Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

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Нагадаємо, контррозвідка СБУ заявила про ліквідацію міжнародного каналу нелегального вивезення з України комплектуючих до бойових літаків. У результаті комплексних заходів у Києві, Харкові, Одесі та Запоріжжі затримано організатора нелегального трафіку і двох його спільників. Зловмисники намагались незаконно продати азійським замовникам партію запчастин до авіадвигунів на майже 2,5 млн гривень. За наявними даними, відповідні комплектуючі раніше були викрадені з промислового гіганта Мотор Січ.

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