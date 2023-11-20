За минулий тиждень енергетики повернули світло для 115 тис. родин, – ДТЕК

Були пошкоджені електромережі та підстанції у Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях.

Упродовж минулого тижня енергетики ДТЕК активно відновлювали енергопостачання після обстрілів російських окупантів. Світло отримали майже 115 тис. родин.

Про це повідомляє у Telegram ДТЕК.

Згідно з повідомленням, електрику вдалося повернути для 108,6 тис. осель Донецької, 2,1 тис. осель Одеської та 3,7 тис. осель Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, за тиждень з 6 по 12 листопада енергетики з дозволу військових продовжували відновлювати електромережі, пошкоджені через бойові дії на Донеччині та Дніпропетровщині. Електропостачання отримали понад 45 тис. родин.