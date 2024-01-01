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Нафтогаз: На 15% збільшилася кількість іноземних клієнтів українських газосховищ

Цифра становить 16- компаній.

Нафтогаз: На 15% збільшилася кількість іноземних клієнтів українських газосховищ
Фото: EPA/UPG

У 2023 році збільшилася кількість іноземних клієнтів українських газосховищ на 15% – до 160 компаній. 

Про це повідомила Група Нафтогаз на своїх сторінках у соцмережах.

У НАК пояснили, що українські фахівці одними із перших в Європі успішно отримали сертифікацію відповідно до нових правил ЄС. Також українська сторона підтвердила надійність своїх газосховищ, їхню готовність до військових викликів за результатами незалежної технічної експертизи і ввели привабливі для клієнтів тарифи.

"Це дозволило нам збільшити сумарну кількість партнерів Укртрансгаз - Оператор газосховищ України до 1 268 компаній, а  іноземні трейдери закачали в наші сховища понад 2.5 млрд куб. м газу", - додали в Групі Нафтогаз та анонсували збільшення іноземних клієнтів у 2024-му.

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