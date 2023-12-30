Як змінилися споживчі настрої українців у 2023 році: аналітика від експертів Codes

На споживчі настрої впливає стан економіки, рівень добробуту громадян, їхні очікування на майбутнє. Для оцінки тенденцій аналітики використовують узагальнений показник – індекс споживчих настроїв (ІСН). Результати щомісячних досліджень свідчать, що у кількісному вираженні ІСН упродовж 2023 року не зазнавав суттєвих змін. Проте загальна динаміка у порівнянні з 2022 роком негативна.

Які тенденції характерні для поведінки споживачів

Згідно зі статистикою, споживчий попит у 2023 році відновився майже до рівня довоєнних показників. Збільшилася сума чека, проте в основному через зростання цін.

Тренд на економне споживання та раціоналізацію покупок зміцнів і, на думку аналітиків, має довготривалу перспективу. Необхідність ощадливо використовувати кошти та висока інфляція призвели до збільшення кількості тих споживачів, які шукають акційні знижки та промокоди. Так, за даними експертів сервісу codes.com.ua, у липні-жовтні 2023 року майже 60% онлайн-замовлень були оформлені з застосуванням промокода. Це майже на третину більше, ніж торік.

Що цікаво: у попередні роки коди на знижку використовували переважно для замовлення одягу, взуття, електроніки та засобів гігієни. У 2023 році серед популярних категорій опинилися:

товари для саду та городу;

домашній текстиль;

розваги та відпочинок;

автотовари;

інструменти;

освітні курси та книги.

Тобто, на думку експертів Codes, формується тенденція щодо зміни в пріоритетності покупок. Понад 80% споживачів вважають, що зараз не час робити великі покупки. Також можна припустити, що від поведінки звичайного споживання українці переходять до придбання товарів та послуг, які допоможуть їм покращити рівень життя, знайти нову професію чи кращу посаду.

Замість придбання готової продукції значна частина споживачів вирішила вирощувати ягоди, овочі та фрукти, тому навесні-влітку зріс попит на агротовари. Інструменти ж купують професійні майстри та ті, хто вирішив заощадити, самостійно роблячи, скажімо, косметичний ремонт. Характер покупок зі знижкою свідчить і про те, що багато людей хочуть відволіктися від буденності, розслабитися, але намагаються відпочивати ощадливо.

Кількість інтернет-покупок у 2023 році збільшилася. Понад 75% покупців оформляли замовлення з використанням смартфонів.

Codes — це інформаційний сервіс, який пропонує безкоштовні промокоди та купони для багатьох відомих брендів.