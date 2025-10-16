Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Щоденні втрати США через шатдаун складають 15 мільярдів доларів

Зупинка уряду стає перепоною інвестиціям.

Щоденні втрати США через шатдаун складають 15 мільярдів доларів
Міністр фінансів США Скотт Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент озвучив втрати бюджету країни через зупинку роботи уряду, яку Конгрес не здатен подолати ось вже понад два тижні.

Як пише Reuters, ціна шатдауну для Сполучених Штатів - це 15 мільярдів доларів на день. Цю суму формує втрачене виробництво, яке стає неможливим в умовах зачинених федеральних відомств. 

Бессент поскаржився, що хвиля інвестицій в економіку США, особливо у сферу штучного інтелекту, "була стійкою і лише починалась" завдяки зусиллям Дональда Трампа. Але шатдаун стає перепоною, яка "гальмує" зростання. 

Очільник мінфіну закликав демократів у Конгресі "стати героями" та проголосувати за республіканський варіант бюджетних законопроєктів для відновлення роботи уряду. 
