Свириденко: уряд продовжує підтримувати вітчизняне виробництво та цифровізацію державних сервісів для бізнесу

Уряд продовжує реалізацію політики "Зроблено в Україні" розвиває підтримку вітчизняного виробництва та цифровізації державних сервісів для бізнесу.

Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

За словами очільниці уряду, відтепер українські компанії, які беруть участь у публічних закупівлях, повинні надавати додаткові докази, що їхня продукція дійсно вироблена в Україні. Міністерство економіки здійснюватиме перевірку таких даних і виявлятиме порушників.

"Держава зможе ефективніше відрізняти вироблені в Україні товари від іноземних, які намагаються видати за українські. Публічні закупівлі мають підтримувати наше виробництво, а не псевдолокалізований імпорт", — наголосила Свириденко.

Вона додала, що локалізація — один із ключових інструментів політики "Зроблено в Україні". Саме завдяки їй у період повномасштабного вторгнення вдалося втримати виробництво громадського транспорту, комунальної техніки, рятувальних машин та інших галузей. Нині механізм локалізації поширюється вже на 128 категорій товарів.

Крім того, Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка закріплює платформу "Пульс" як державний сервіс для комунікації підприємців із владою.

"Те, що починалося як ініціатива зворотного зв’язку, стало частиною державної політики "Зроблено в Україні". На платформі вже понад 270 тисяч відгуків і 25 тисяч коментарів бізнесу. Плануємо запустити на "Пульсі" електронні бізнес-петиції до держорганів та публічний дашборд", — зазначила Юлія Свириденко.