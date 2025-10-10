Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ГоловнаЕкономікаБізнес

Свириденко: уряд продовжує підтримувати вітчизняне виробництво та цифровізацію державних сервісів для бізнесу

Уряд закріпив платформу "Пульс" як державний сервіс для комунікації підприємців із владою.

Свириденко: уряд продовжує підтримувати вітчизняне виробництво та цифровізацію державних сервісів для бізнесу
Юлія СВириденко
Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Уряд продовжує реалізацію політики "Зроблено в Україні" розвиває підтримку вітчизняного виробництва та цифровізації державних сервісів для бізнесу.

Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

За словами очільниці уряду, відтепер українські компанії, які беруть участь у публічних закупівлях, повинні надавати додаткові докази, що їхня продукція дійсно вироблена в Україні. Міністерство економіки здійснюватиме перевірку таких даних і виявлятиме порушників.

"Держава зможе ефективніше відрізняти вироблені в Україні товари від іноземних, які намагаються видати за українські. Публічні закупівлі мають підтримувати наше виробництво, а не псевдолокалізований імпорт", — наголосила Свириденко.

Вона додала, що локалізація — один із ключових інструментів політики "Зроблено в Україні". Саме завдяки їй у період повномасштабного вторгнення вдалося втримати виробництво громадського транспорту, комунальної техніки, рятувальних машин та інших галузей. Нині механізм локалізації поширюється вже на 128 категорій товарів.

Крім того, Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка закріплює платформу "Пульс" як державний сервіс для комунікації підприємців із владою.

"Те, що починалося як ініціатива зворотного зв’язку, стало частиною державної політики "Зроблено в Україні". На платформі вже понад 270 тисяч відгуків і 25 тисяч коментарів бізнесу. Плануємо запустити на "Пульсі" електронні бізнес-петиції до держорганів та публічний дашборд", — зазначила Юлія Свириденко.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies