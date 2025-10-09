ВР ухвалила закон про направлення військових підрозділів України на навчання до інших держав

Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Відправлення підрозділів за кордон коштуватиме 135 мільйонів гривень.

Верховна Рада
Фото: з відкритих джерел

Верховна рада ухвалила закон про направлення військових підрозділів України на навчання до інших держав.Закон дозволить відправити українських військових на навчання до Туреччини та Великої Британії. Документ подав до Верховної Ради президент України Володимир Зеленський.  

За закон проголосували 282 народні депутати. 

Документ представив міністр оборони Денис Шмигаль. За його словами, йдеться про направлення 321 військовослужбовця на навчання до Туреччини та Великої Британії.

Пропонують відправити: 

  • Військово-морські сили до Турецької Республіки – корвет «Гетьман Іван Мазепа» (типу Ada) у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 106 військовослужбовців;
  • до Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії: протимінний корабель «Черкаси» (типу Sandown) у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 39 військовослужбовців;
  • протимінний корабель «Чернігів» (типу Sandown) у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 39 військовослужбовців;
  • протимінний корабель «Маріуполь» (типу Alkmaar) у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 39 військовослужбовців;
  • протимінний корабель «Мелітополь» (типу Alkmaar) у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 39 військовослужбовців;
  • протимінний корабель «Генічеськ» (типу Alkmaar) у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 39 військовослужбовців; 
  • Управління 1 дивізіону протимінних кораблів Флотилії Військово-морських сил у складі штабу протимінних дій загальною чисельністю до 20 військовослужбовців.

Як йдеться у пояснювальній записці, реалізація закону сприятиме покращенню процесу отримання військової техніки від країн-партнерів, комплектування відповідних підрозділів особовим складом та отриманою технікою, освоєння і підготовка до використання якої потребує тривалих циклів підготовки.

Вказано також, що відправлення підрозділів за кордон коштуватиме 135 мільйонів гривень.
