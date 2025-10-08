АРМА шукає управителя для арештованого заводу "Дніпроважмаш"

Обладнання заводу незаконно передавали до РФ для використання у військово-промисловому комплексі.

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочало прийом пропозицій від потенційних управителів щодо управління 87% акцій одного з найбільших машинобудівних підприємств України акціонерного товариства "Дніпроважмаш".

Про це ідеться у повідомленні АРМА.

"Дніпроважмаш" розташований у місті Дніпро і є важливим виробником обладнання для металургійних комбінатів, трубопроводів, метрополітенів та гірничодобувної промисловості.

"Активи товариства (87,1017% акцій, промислове обладнання та нерухомість) арештовані та передані в управління АРМА згідно з рішенням Шевченківського районного суду м. Києва", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, обладнання заводу незаконно передавали до РФ для використання у військово-промисловому комплексі. Дії фігурантів кваліфіковано за статтею 111-2 КК України – "пособництво державі-агресору".

Під час нещодавнього виїзного огляду арештованого майна Дніпроважмаш співробітники АРМА виявили протиправне використання активів. Матеріали передано правоохоронним органам, за якими було порушено кримінальну справу.

Агентство запрошує потенційних управителів взяти участь у попередніх ринкових консультаціях та подати свої пропозиції до 15:00 2 листопада 2025 року.